誤闖？ 機車停汽車專用停車場 百貨強硬上鎖掀議

新竹市 / 綜合報導

每到假日，想在新竹市的百貨公司停車常常一格難求，如果停錯的話可能就會很尷尬，因為恐怕會被鎖車。原來最近有一輛機車停進百貨公司的汽車專屬停車場，因違規停車被業者直接上鎖。畫面一出掀起熱議，有人大讚百貨硬起來，也人開玩笑說「有兩輪跑掉了」，不過業者出面解釋，鎖車是為了顧客安全，希望他們主動聯繫賣場，由專員引導離開。

地面上大大寫著機車專用車道，前方牆壁也畫上顯眼的機車停車場標示，不過，怎麼還是有人跑錯棚，一輛白色機車立著側柱，大剌剌停在汽車專用停車場內，網友看到這個奇景，把照片PO到臉書分享，馬上掀起熱議。

有網友開玩笑說，汽機車都是白牌沒問題，也有人搞笑回覆，其實他是四輪的，只是有兩輪早上跑掉了，更有人懷疑是不是想裝重機。

民眾說：「機車騎士的話，應該要先注意說，有關機車的那個停車，到底是從哪邊進。」民眾說：「明明機車應該是跟汽車的停車是分開，百貨有兩條那個通道，他這樣騎進去其實也是有影響到其他開車的(人)。」

不過違規就是違規，機車坐墊被放上「違規停車已上鎖」的告示牌，後輪也多出了一個大鎖，百貨業者解釋，上鎖是為了顧客安全，採取的提醒措施，當事百貨停管課副理徐錦榮說：「因為這是個汽車專屬停車區，我們會用貼單的方式引導客人，讓他主動跟我們聯絡，我們派專人引導他平安的離開這個停車區。」

民眾亂停車，百貨硬起來祭出上鎖大招，不過有部分網友質疑，這樣是否涉及強制罪。律師莊艾潔說：「賣場鎖車時車主本人並不在場，並不是對車主本人施以強制力，且鎖車只是暫時，之後即協助解鎖，手段與目的皆尚屬合理，故賣場鎖車應不至於成立強制罪。」不過鎖車事小，騎士要是為了一時方便，停進汽車停車場而發生意外，可就得不償失。

