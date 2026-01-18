誤領超商詐騙包裹別認賠 簡單1步驟成功把錢拿回來

超商詐騙包裹越來越多，店員看包裝上的物流單就能馬上分辨，也會阻止民眾取貨以免受騙；不過若不慎誤領該怎麼辦？只要先確認貨運單並聯絡物流公司，要求退貨、退款，就能止付貨款給寄件人。四大超商也提供詐騙包裹申訴平台，申請經確認後就會退款給消費者。

許多民眾網購遇到詐騙，或收到幽靈包裹，打開來發現不是自己購買的東西，大多摸摸鼻子就算了，其實只要簡單步驟就能成功追回損失的錢。

聯絡物流公司要求「止付」

事實查核網站《MyGoPen》表示，收到與訂購商品不符的貨物時，最重要的是保留貨運單，通常都黏在盒子上，上面會有寄件人姓名、電話、地址等資訊；接著聯絡物流公司，要求退貨、退款，止付貨款給寄件人。

廣告 廣告

處理退貨時，最好是在收到貨物7天內退貨較保險，若超過期限，只要保留貨運單，還是有機會成功退款。

一名女網友在Threads分享親身經歷，她日前收到包裹簡訊通知，前往超商領取並付款1688元，回家打開發現是廉價乳液才驚覺被騙，女子撥打165反詐騙諮詢專線，警方教她掃描收據上的QR code，並填寫資料申請退貨，確認資料及金額無誤就會退款至帳戶，包裹直接丟掉即可。

女子表示，如果忘記自己有沒有買東西就取件了，回家後才發現被詐騙，是可以向便利商店申訴把錢退回來的。

四大超商申請退款

●7-Eleven

「7-Eleven安心取」詐騙案件申訴平台：https://help.shopmore.com.tw/

●全家

「全家Fun心取」爭議包裹退貨申請平台：https://returns.com.tw/web/index.php

●萊爾富

萊爾富詐騙案件申訴平台：https://www.hilife.com.tw/echelp/TermsPage.aspx

●OK mart

撥打OK mart網購客服專線03-2631082或線上客服，申請退貨及退款 https://www.okmart.com.tw/information_contactUsForm_ec

更多中時新聞網報導

郭彥均搭檔鍾欣凌很幸福

NBA》天降騎兵！泰森飆39分宰地主

＆TEAM跳刀群舞 將首登紅白藝能大賞