誤食芬普尼雞蛋「恐傷肝腎」？醫點「3關鍵」揭密！

健康中心／江姿儀報導



日前衛福部食藥署公告，市售雞蛋檢出農藥「芬普尼（Fipronil）」殘留，已緊急下架回收停售。然而約有15萬顆毒雞蛋流入市面，消息曝光後，不少民眾擔心吃下肚是否會影響身體健康。對此，胸腔暨重症醫師黃軒點出「關鍵」在於「長期、頻率、劑量」，並詳細解答「不是每顆蛋都會讓你生病，但吃太多、太久、太集中，風險就累積起來」。





15萬顆芬普尼雞蛋流市面「誤食恐傷肝腎」？醫點「3關鍵」：這些人要注意！

黃軒表示「吃到一顆『略超標蛋』」不會導致立即中毒，因為人體可經由代謝排出，關鍵在於「長期、頻率、劑量」。（示意圖／翻攝自廖炯程臉書）

黃軒發文揭密，通常情況下芬普尼雞蛋殘留量低（≦0.005mg／kg），誤食後人體會透過消化、代謝等機制排除或降解，不會出現明顯不適反應。然而殘留量極高（0.01～0.05mg／kg）之下，連續攝取超多顆，恐會出現輕微不適症狀「胃部不舒服、頭暈、噁心」。對身體影響最大的是「極端暴露（0.05～0.3mg／kg）」，包含「誤食農藥級芬普尼」、「大量蛋製品」、「孕期反覆高量暴露」，才存在「潛在風險」，可能影響神經系統、肝臟與腎臟、生殖或內分泌，恐出現抽搐、癲癇的情況。

15萬顆芬普尼雞蛋流市面「誤食恐傷肝腎」？醫點「3關鍵」：這些人要注意！

醫師黃軒指出，兒童、孕婦、慢性病患者等族群，若長期反覆食用超標蛋，才會有較高風險。（示意圖／翻攝自農業部農田水利署官網、圖庫Pexels）

黃軒強調「吃到一顆『略超標蛋』」不會導致立即中毒，因為人體可經由代謝排出，關鍵在於「長期、頻率、劑量」。他進一步解釋，每天3顆連續吃半年才屬於「長期暴露」，而每天1顆（0.1ppm以上） 持續食用半年，才可能產生慢性神經或肝腎影響。食藥署指出，假設此次雞蛋殘留值30ppb計算，每天吃7～8顆才會出現慢性中毒，24小時內吃100顆雞蛋才會急性中毒，因此他表示「一般人一天不太可能吃到這麼多顆蛋」。他也提醒，低濃度雞蛋「單次吃」不太可能急性中毒，但長期反覆食用超標蛋「殘留越高、暴露越頻繁」，且屬於兒童、孕婦、慢性病患者等敏感族群，風險才會增加。

















原文出處：15萬顆芬普尼雞蛋流出「誤食恐傷肝腎」？醫點「3關鍵」：這些人要注意！

