誤食螞蟻或小強怎辦？醫勸快喝「1飲品」解救胃：24小時內是關鍵

女星謝麗金最近分享一場驚悚經歷，她在開車時順手喝了一口前天沒喝完的咖啡，沒想到舌尖傳來異物感，吐出一看竟是「蟑螂」！令人崩潰的是，當她停車打開杯蓋清理時，才發現杯內藏著多隻蟑螂，讓她嚇到腿軟、幾近昏倒。這場「加料咖啡」的噩夢，也引發大眾對於誤食昆蟲健康影響的關注。

蟑螂的潛在風險和病毒？

根據《TVBS新聞網》報導，針對誤食蟑螂的隱憂，家醫科醫師張君睿指出，蟑螂本身並非有毒昆蟲，但其生活環境惡劣，常出沒於下水道、垃圾堆及廁所。這導致牠們的身體與口器極易攜帶大腸桿菌、沙門氏菌、志賀氏菌及諾羅病毒。一旦誤食被污染的食物，極可能引發急性腸胃炎或嚴重的食物中毒，出現腹瀉、嘔吐等症狀。

除了常見的腸胃道細菌，蟑螂攜帶的病原體種類驚人。醫師警告，蟑螂身上還可能帶有綠膿桿菌、腸炎弧菌，甚至是人芽囊原蟲等寄生蟲。此外，蟑螂本身也是常見的過敏原，對於體質敏感的人來說，誤食或接觸其殘骸，可能會引發皮膚紅疹或呼吸道等過敏反應，不可不慎。

誤食昆蟲怎麼辦？

如果不慎將蟑螂吞下肚，第一時間該怎麼辦？醫師建議「先不要驚慌」，並立即喝大量開水以促進代謝，幫助異物隨消化系統排出。通常小型、無毒的昆蟲如螞蟻等殘骸會自然排出體外，不需要特別處理，但需持續觀察24至48小時，留意是否出現發燒、腹瀉、劇烈腹痛等不適徵兆。

醫師提醒，車內或室內若有食物碎屑，極易吸引蟑螂寄居。為了避免類似悲劇，應養成不喝「隔夜飲」的習慣，且車內飲料務必使用有蓋密封的容器。若懷疑身體出現異常反應，應儘速就醫並主動告知誤食史，才能在第一時間獲得妥善治療。

