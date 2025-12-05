誤驗全聯台灣鯛魚排含禁藥 高雄衛生局致歉

鞠躬致歉、高雄市衛生局4日晚間緊急召開記者會，針對日前全聯「台灣鯛魚排」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，坦承是電腦條件設定遭改為10倍，導致數值錯誤，正確結果應為「未檢出」。

高雄市衛生局副局長潘炤穎表示，「我們進入電腦的後台，我們看到的是有某項的檢驗值，就是恩氟喹啉羧酸這個檢驗值，檢驗的量有被設定更動放大10倍，居然在整個過程裡面，就只有這一筆當時被操作人員做一個更動。」

高雄市衛生局長黃志中強調，「我們確定這只是一個單一的事件，之前並沒有相關的電腦設定被更動的紀錄。」

衛生局指出，只有此數值遭研究助理更動，操作檢驗的約聘人員，為一名29歲陳姓女子，是經由認證、受訓合格的檢驗人員，於10月27日到28日抽驗，因為考上高普考，已於11月4日離職；目前已移送司法調查。衛生局「藥物殘留檢驗」平台目前暫停運作；全聯則感謝高雄市府與衛生局還原真相。

全聯行銷部協理劉鴻徵表示，「我們先感謝高雄市政府跟衛生局，在第一時間就很快地釐清事情真相，以專業嚴謹的態度，來守護全台的食品安全。事情釐清楚就OK了，我們也不會提告，最重要的是盡快釐清真相之後，我們會把商品盡速地上架。」

雲林縣府表示，會全力協助業者維護商譽，並支持業者提出必要的賠償要求；口湖漁類生產合作社預計5日召開記者會對外說明，有養殖戶怒轟傷害已造成，一定要跟高雄市衛生局求償。