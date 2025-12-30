誤點連結繳費遭詐4萬7！ 富邦女孩丹丹嘆「敗給自己」

新北市 / 綜合報導

富邦啦啦隊成員丹丹近日PO出影片，表示信箱收到停車繳費失敗的郵件，想說46元，不疑有他，馬上填資料付款，沒想到跳出4萬7千多塊的刷卡通知，這才驚覺被騙而報案。曾拍攝刑事局反詐宣傳影片，沒想到卻成了被害者，一個月的生活費沒了，丹丹說，真是敗給自己！

富邦啦啦隊成員丹丹說：「我人生第一次進派出所，可惡。」富邦啦啦隊成員丹丹，邊走邊拍影片，還搭配兩個憤怒符號，究竟發生什麼事，明明沒車擔心是自己疏漏，丹丹收到停車費郵件後，馬上填完資料送出，沒想到46塊卻跳出4萬7刷卡通知，才驚覺被詐騙，馬上到派出所報案。

釣魚連結資料帶各種簡訊，各種費用逾期徵收通知訊息，違規欠款等，類似詐騙手法以假亂真，政府單位也不斷呼籲，提醒大家別上當。球場上大秀舞技，在社群媒體上擁有22萬粉絲高人氣，丹丹2年前還跟刑事局合作，拍攝反詐宣傳影片。

沒想到2年後，自己成了詐騙受害者欲哭無淚，丹丹說這筆錢夠她生活一個月，發文除了呼籲大家提高警覺，也希望警方能幫她追回辛苦錢，丹丹影片說希望大家能小心，富邦啦啦隊成員丹丹說：「希望大家能小心一點，才不會被詐騙。」

