誦經師父疑偷亡者供品 民宿專家：恐影響未來運勢

社會中心／黃恩琳、陳奎宏 新北報導

竟然有誦經師父拿走亡者的東西！事發在新北市板橋區，死者家屬發現東西不見了，一調監視器，竟然是誦經師父順手牽羊，這讓家屬氣炸了。民宿專家則說，如果偷走亡者的東西，等於跟亡魂有了連結，對運勢來說，恐怕不好。

誦經師父在葬儀社的會館內，左右張望，下一秒，手朝著供桌上伸過去，摸走喪家的物品，死者家屬發現後，氣的把畫面PO上網，直呼「原來師父也會偷亡者的東西喔，走一走就這樣帶走，還看監視器，要不要臉，一票網友直呼太誇張！

到底是不是順手牽羊，不得而知，警局也還沒有接獲報案，不過對於家屬而言，親人過世已經很難過了，還要面對東西不見，而且拿走的人還是誦經師父。葬儀社人員則說，亡者東西被偷也曾發生過，但以民俗角度來看，這樣恐怕會招來霉運。

民俗專家張旭初表示，不能用偷的，你用偷的話，他的靈魂一樣會跟隨你，那跟隨你的話，可能運氣會越來越不好，要拿回去還啊，不然的話可能要包個紅包還給人家等等的。





民宿專家解釋，拿喪家的東西，本來就容易招來厄運，如果剛好又犯太歲，運勢恐怕直直落。





