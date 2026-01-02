誦經請神瞬間浮現「神龍白雲」 溪湖建醮法會引熱議

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮24年一科的建醮大典正如火如荼展開，全鎮35間宮廟同步設置醮場、舉行法會，祈求地方平安。1日奉天宮慈惠堂舉行開香團拜時，宮廟上空突然浮現一道長條形狀的白雲，隨著法會進行緩緩停留，待儀式結束後又迅速消散，許多人舉起手機記錄這難得一見的景象，更有人激動表示：「這是神龍現身」，場面充滿虔敬氛圍。

主持奉天宮慈惠堂誦經禮懺的道長林元啟表示，當時正誦念「朝天大懺」，禮敬三界眾神，開香祈福後一抬頭，便看見宮廟上方懸著一道白雲，因空中並無飛機經過，長條狀的雲形顯得格外奇特，他立即拿起手機拍攝，不料不到兩分鐘，雲朵便悄然消失，來去之快令人印象深刻。

溪湖鎮長何炳樺當時也在現場參與祭拜，他表示，白雲出現的時間點與誦經請神相符，待法懺圓滿即散去。他認為，建醮屬於高規格的醮典科儀，經懺莊嚴隆重，民間向來有「神明駕雲臨壇」的說法，這次現象代表國泰平安的吉兆。

對此現象引起不少民眾討論，有人形容像「神龍過境」，也有人認為是神明降臨賜福的象徵，為這場24年一度的溪湖建醮增添一段耐人尋味的神秘插曲。

以上為民俗說法 僅供參考

