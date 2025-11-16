說不聽？彰化花壇清潔隊部大門垃圾又堆成小山

〔記者劉曉欣／彰化報導〕超扯！彰化縣花壇鄉清潔隊在11月2日才「長」出一座垃圾山，讓民眾大嘆「公德心在那裡」，結果，昨天(17日)深夜的「垃圾山」又長出來了，從舊衣回收箱一路長到了清潔隊的伸縮門，讓不少人路過都搖頭「講都講不聽」，真是太糟糕了。

花壇清潔隊原本24小時都開放隊部讓民眾倒垃圾，由於為了進行廣場地坪整修工程，從10月底到12月24日這段期間，星期日暫停開放，只有星期一到星期六的上午6點到晚上7點開放讓民眾倒垃圾，結果，11月2日長出一座垃圾山，門內與門外都堆滿到跟伸縮門一樣高，清潔隊只好緊急出動來清運，還大聲呼籲，請民眾拿出公德心。

沒想到，昨天又適逢星期日，再度上演垃圾之亂，民眾不顧貼出的公告，還是照丟不誤，越晚越多人來丟，認為反正天黑看不到，有人開車或是騎機車來，丟了就走，有的不只是丟一般垃圾，連資源回收垃圾也丟，讓清潔隊的圍牆到門外，形成帶狀的垃圾山。

許多民眾都看不下去，認為清潔隊只是短暫在星期日不讓人倒垃圾，大家卻是只顧自己的方便，只要有人開始丟第一包，後面就會陸續有人認為，反正大家都丟也不差這一包的心態繼續丟，真的大人做了最差的示範。

