說到做到考學測！北一女校長：數A會的不多、社會最順手

北一女中校長陳智源（中）。（圖／台北教育局認助清寒學生基金會）

北一女中校長陳智源在去年9月寄給學生的開學信中宣布，決定與同學並肩作戰參加大學學測考試，學測於19日結束，有北一女學生分享，校長實際寫題後表示，數A會的都有寫不會的都沒寫，但直言會的不多，第3天社會則寫得很順，校長還笑說畢竟自己也是社會人士。

陳智源開學日一早就寄給全校學生開學信表示，不知道大考中心會不會受理1個大叔加入北一女中集體報名，但想藉此向同學說，在北一女不要因為年齡、身分而自我設限，更不要因為性別而限制自己追逐夢想。

廣告 廣告

陳智源也在開學信結尾誠心祝福高三同學備戰學測一切順利，「希望明年2月25日我們都不用收到北一女校長寄給我們的安慰信！」

學測於19日結束，有學生近日在社群平台Threads發文指出，校長說第1天的數A會的都有寫不會的都沒寫，但會的不多，另外覺得自然科題目怎麼那麼多，根本寫不完，但對完答案正確率很高，畢竟自己也是物理老師，社會科則寫得很順，校長說畢竟他也是社會人士。

此文一出，有不少學生都大讚校長說到做到，也有人希望校長銳評五科。

更多中時新聞網報導

白家綺、蘇晏霈瘋馬秀 吳東諺台上放閃

陳永樂：飛輪效應黏住粉絲

陳姸霏大半年沒拍戲 羞求媽媽金援