說到做到！北一女校長親考學測自然寫不完 透露「數A會的也不多」

北一女校長陳智源也一同參加學測。(示意圖，資料畫面)

北一女校長陳智源去年9月曾寄信給學生，表示將一同參加大學學測考試，為考生加油。學測落幕後，陳智源也在休業式分享作答心得，透露「數A會寫的都對，但會的不多」；自然科則寫不完，但答案正確率頗高，引起網友討論，期待其放榜成績。

北一女校長陳智源於去年9月，曾在開學日寄信給學生，表示自己將參戰115年大學學測考試，與學生並肩作戰，希望藉此告訴考生，勿因為性別而自我設限，也勿因為年齡自我設限、更勿因身分自我設限。

學測落幕後，不少人好奇陳智源的學測表現。有網友在社群平台透露，北一女休業式時，陳智源在台上向學生分享自己的作答心得，學生一致認為考題較難的數學A，陳智源表示，會寫的都對，但會的不多；國文、英文則未參與，改以行動支持，至各考場關心考生；至於社會科，陳智源直言寫得很順，「畢竟自己也是個社會人士」。

陳智源的應考也引發引發網友熱議，留言大讚校長說到做到，「說到做到有去考試，先給個讚」、「不知道智源校長要不要拚分科」、「北一女校長有醫學系嗎？會不會明年在台大醫看到他」、「我比較想看他的學習歷程檔」、「願意去考都需要很大的勇氣」，也有學生表示，許多家長也十分關心校長成績。





