說到做到！黃國昌帶走國防機密被抓包 他寄英文信「向美國國務院舉報」

政治中心／黃韻璇報導

19日立法院外交國防委員會邀請國防部長顧立雄列席，報告國防特別預算條例。會議雖採秘密方式進行，不料原本不屬於外交國防委員會的民眾黨主席黃國昌，竟將部分機密資料帶出會議室，被抓包後黃國昌辯「時間不到30秒」。對此，桃園市前議員王浩宇日前就表示要將相關狀況翻譯成英文寄給美國國務院，如今他「說到做到」，23日公開自己寄給美國國務院東亞與太平洋事務局（EAP）的英文信件，內容詳述事發經過，並附上相關影音。

黃國昌帶走國防機密資料稱不小心。（圖／記者詹宜庭攝影）

立法院外交國防委員會19日邀請國防部長顧立雄報告國防特別預算條例，採秘密會議方式進行，未料卻爆出黃國昌將機密資料帶出會議室的情況。擔任會議主席的民進黨立委王定宇還原，當時黃國昌頭也不回走出去後，國防部軍官馬上回報「我們的機密報告被帶出去了！」他趕緊裁示要對方去追回，「因為裡面有很多明細是不可以對外揭露」。

面對指控，黃國昌發文辯解稱，離開會議室，走到樓梯口，發現手上一堆資料「不小心」也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回，「前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧」。

王浩宇說到做到，將黃國昌帶走國防機密被抓包一事，用英文郵件告知美國國務院。（圖／翻攝自王浩宇Threads）

事發後王浩宇就立刻發文表示要「日行一善」，深怕美國國務院漏掉，要趕回家「把黃國昌偷拿國防機密的狀況跟相關新聞，都翻譯成英文寄給他們。」如今他說到做到，23日他PO出英文信件內容，表示他已經用正式信函，正式向「美國國務院東亞與太平洋事務局（EAP）」告知，民眾黨黃國昌在立法院秘密會議的違規作為。

王浩宇透露，除了透過英文詳細描述案件經過、時間，也提醒國務院對於敏感台美軍售內容，應注意相關違規的人員，是否造成機密資料外洩，目前實體、e-mail信件均已寄出，包含相關影音、照片，王浩宇也都悉數附上。

