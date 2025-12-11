說到做到！FTISLAND明年1月台北開唱 立志成為最常來台樂團

韓國人氣樂團FTISLAND再度兌現對粉絲的承諾！日前他們在演唱會上放話要成為「最常來台灣的樂團」，如今說到做到，宣布將於明年1月24日在台大綜合體育館舉辦《2026 FTISLAND CONCERT‘FTSODE’in TAIPEI》，與台灣粉絲共創全新回憶。

演唱會視覺海報。（圖／ 希林國際Chillin International 提供）

2025年對FTISLAND來說是忙碌而充實的一年，他們透過全新音樂企劃「FTestination」推出五首韓文單曲，並在暌違六年後發行日文正規專輯《Instinct》。

此外，樂團還舉辦了多場巡迴演唱會，包括《2025 FTISLAND LIVE 'MAD HAPPY'》、日本巡迴《FTISLAND AUTUMN TOUR 2025 ~ Instinct ~》以及家族演唱會《FNC BAND KINGDOM》等活動，與各地粉絲相聚。

演唱會座位與票價圖。（圖／希林國際Chillin International 提供）

其中，他們多次造訪台灣，讓他們在粉絲間的「灶咖大賽」中名列前茅，主唱李洪基在近期台北場演唱會上曾表達希望更常來台灣與粉絲見面，並誇下海口要成為「最常來台灣的樂團」。如今，這一承諾迅速實現，2026年初的《FTSODE》演唱會將成為樂團與台灣粉絲又一次難忘的相聚時刻。

FTSODE系列演唱會自2023年起於年末舉行，名稱結合「FTISLAND」與「EPISODE」，象徵每一首歌曲都是一段篇章，串聯成屬於FTISLAND的完整故事。本次演唱會以「頒獎典禮」為主題，從海報到宣傳影片皆充滿典禮氛圍，官方更公開「邀請函」，宣布Dress Code為正裝，提升整體儀式感。過去FTSODE僅在韓國舉辦，此次首度移師海外，選定台灣作為第一站，展現了FTISLAND與台灣PRIMADONNA之間的深厚情誼。

演唱會福利圖。（圖／希林國際Chillin International 提供）

演唱會門票將於12月20日上午11點在ibon售票網站及全臺7-11 ibon機台正式開賣，票價分別為TWD6,580、TWD5,580及TWD4,880。所有購票者皆可獲得臺北場限定小卡一套（共三張），而購買TWD6,580票價的粉絲將有機會參與彩排，並抽取團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利；購買TWD5,580票價的粉絲同樣有機會抽取團體合照、親簽海報及親簽拍立得等驚喜。

相關活動資訊可至希林國際Chillin International社群平台查詢。

