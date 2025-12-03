說到底，人到最後終究是一個人！中年後學會2件事，一個人輕鬆自在更快樂
最近電視劇《俗女養成記》受到很多討論，女主角陳嘉玲年近40歲，赫然發現自己沒車沒房沒老公，然後還丟了工作，正式加入魯蛇行列。這故事勾動起諸多的女性心有戚戚焉，朋友J每回追劇必哀號，「所以呢？一個人有什麼不好？！」
文/諮商心理師林靜君
說到底，人到最後終究是一個人。
「終究只能一個人的孤獨」，這是人們有意無意逃避現象，當身邊有人或陪伴或簇擁，會讓人暫時忘記這樣的現實。
從哲學的角度說，為了逃避直視孤獨，人們會找很多很多的遮蔽物來讓自己不要看見，例如專注於事業、不斷的在感情載浮載沉、將焦點放在子女等他人身上等等。
在尋常的生活裡，有時候人們以為可以躲避孤獨，例如結婚生子，這樣相互羈絆，但是這只能逃得過一時，況且結婚可能會離婚，沒有離婚也可能在兩人個的世界裡，一人寂寞。
過得了這些關卡，當年紀愈來愈大，小孩開始離家，面臨空巢期，甚至未來也因為另一半過世而變成獨居老人。
順著這個脈絡，沒有結婚的人只是更常一個人。
四人份的孤單
「所以，一個人有什麼不好？」
朋友J這樣的疑問，是在對社會主流價值觀的反辯。其他朋友安慰她，人家俗女的原作者說單身女性只要夠老，就不會有人問起結婚的事情。
J說，「錯！我都快要更年期了，還是有人關心我的子宮，問沒有小孩會不會後悔？」，不然就是激勵大師般瞎打氣，「東區辣嬤60幾歲還能交20幾歲的小男友，妳不要妄自菲薄。」
事實上，J工作順利，活躍於社團，周末登山，長假則跑國外，過得有滋有味。那些包裝在關心下的價值觀讓J不開心，好似自己選擇單身的生活礙到人。
另一個朋友K則感概說，忙了一輩子都在拉拔孩子，照顧家庭。
現在兩個孩子在外讀書，假日也不回家，反倒先生不上班就杵在家，指揮東指揮西，霸著沙發看政論，看了真礙眼。K說，自己是四人份的孤單一人享用，真羨慕獨身的J過得自在。
一個人過得很好
不管是J的主動選擇，或是K的被動成為一個人，對於生活，要問的是，「該如何一個人過得很好？」
從我的觀察裡歸納，要一個人過得很好，只要做到兩件事情就足夠。一是能夠感受滿足，二是能做到不過度依賴。
感受滿足
滿足的感受來自於個人內在，和物質擁有的多寡無關。回頭看幼童，一個小遊戲就是呵呵的開心著，成年之後這樣的能力在社會化過程漸漸消失。要重拾滿足感受，需要重新溫習。
享受滿足要先讓心騰出空間，首先停止用抱怨的語言，抱怨會將人引向負向的情緒。試試看，光是停止抱怨，就能省下很多心力。
接著，有意識的感受自己的成長，把自己當成一個新生，像問小朋友一樣問自己「今天妳做甚麼事情讓自己開心」、「今天妳學到甚麼有趣的東西」、「今天妳遇到甚麼有意思的人」，這些問句會把人導向正向的領域。
試著每天做一小點讓自己可以提出具體的回答。當妳在成就自己的過程，也會自然的擴充生活領域，
不過度依賴
在關係裡面需要他人，適度的依賴是健康的，但過度依賴則不是好事。一個人要過得好，不要過度依賴很重要。
過度依賴是把對方當成自己，極端的如「沒有你我也活不下去」，過度依賴相當於是把自己的意志交給別人，沒有自己的主張、想法，更不要說自主的行動。
有如開車時方向盤交給別人時，需要走哪一些路，怎麼拐，怎麼彎，路況如何，常常是沒有印象的。
依賴的可怕在於它會形成惡性循環，愈是依賴他人，愈會失去對自己的信心，愈是不相信自已，就會愈依賴他人。
從生理的觀點來看，腦神經需要刺激，當妳愈不用時，能力就會愈退化，愈退化就會愈不想動。
訓練自己這樣做
熟齡的依賴仍是有改善方法，要培養自己的獨立，可以從這些小地方著手：
戒掉說「都可以」的習慣：
「要吃什麼？」、「要去哪裡玩？」，如果妳常用「都可以」、「沒意見」回應，也許妳以為是體貼對方，或是隨和，其實這是依賴者的慣用語。
不表示意見就不用負責任，無意識裡，妳在把責任推給對方，要改變依賴的習性，要戒掉讓別人決定的習慣。
戒掉「堅持己見」的固執：
認為自己的觀點才是正確的，硬要對方認同。
這樣的行為表面上看起來似乎有主見，但骨子裡是對積習的過度依賴，而且通常對方並不是真正認同，而是遷就與配合，這樣無法達到真正的交流，日久，只會讓自己更孤立。
戒掉「堅忍」的態度：
到了熟齡，不要再一昧堅忍的態度過日子，這樣不僅讓自己受苦，也會給別人帶來麻煩。熟齡者還要學要能夠適度學習倚靠，尤其是專業機構，不依賴自己的好強。
當人能夠感受到滿足，學會不依賴，就不會苦苦外求，不會因為慾望、遺憾等等缺口而一直想要補償。
當自己是滿足的時候，有人在一起時，是與人連結的喜悅，孤獨時，就是能與自己在一起的美好時光。
