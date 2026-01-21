說到「逆生長」只服許路兒！50歲戴老花眼鏡也超美：這不是阿姨根本是少女！

（圖／取自許路兒IG）

一直被網友封為「台灣逆生長代表」的許路兒，最近在IG悄悄拋出一個讓人有點意外、又忍不住會心一笑的小訊息。她分享日常閱讀、滑手機的狀態時，輕描淡寫提到自己開始需要調整看東西的距離，字裡行間暗示：視力，好像真的和以前不太一樣了。

這則貼文一出，留言區立刻歪樓。有粉絲笑說「不可能！你不是吃了唐僧肉嗎？怎麼可能眼睛會模糊」，也有人半開玩笑替她否認老花這件事，整個討論氛圍既寵又鬧，完全符合許路兒一貫給人的親近感。

廣告 廣告

（圖／取自許路兒IG）

但其實，真正值得被放大的不是「女神也會老花」，而是她選擇面對變化的方式。近年許路兒多次以不同造型戴上眼鏡，不論是閱讀時的細框款，或是日常穿搭搭配的復古鏡型，都讓人發現：現在的眼鏡，早就不只是功能配件，而是造型的一部分。

（圖／取自許路兒IG）

過去不少人對老花眼鏡仍停留在「顯老」「不時髦」的刻板印象，但從許路兒的示範來看，眼鏡反而讓整體氣質更有層次，甚至多了一點知性與鬆弛感。與其抗拒，不如選一副適合自己的鏡框，把生活中的小改變，轉化成風格亮點。

（圖／取自許路兒IG）

50歲開始戴老花眼鏡，並不是逆生長神話破滅，而是另一種美感的開始~能自在承認身體的變化，同時把它活成日常風格，或許這才是許路兒一直被稱為「逆生長代表」的真正原因。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

孫芸芸超近自拍「全臉零皺紋」掀熱議！把47歲活成27歲太讓人羨慕！

「韓國顏值天花板」孫藝珍44歲生日狀態太美！原來這就是「女生最幸福的模樣」！

謝金燕又曬超狂腹肌照！「自律女神」51年從沒胖過的瘦身鐵律：睡前3小時不進食、每餐只吃七分飽