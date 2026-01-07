說台灣不屬於中國遭國台辦嗆「胡言亂語」 石平反嗆「可笑」：非常低級

日本參議員石平（手持花者）6日訪台，印太戰略智庫、台灣基進黨、台聯黨、台灣國等政黨、民團到機場迎接石平。 圖：台灣基進提供

[Newtalk新聞] 日本維新會參議員石平因其發表言論，遭到中國制裁並禁止入境。而他昨日抵達台北松山機場時高喊，來到台灣就是要證明，台灣絕對不是中國一部分，並聲稱中國的「制裁」對他無效。而中國國台辦發言人陳斌華今（7）日被問到相關問題時，就開嗆「宵小之輩胡言亂語」。對此，石平反擊，「講道理講不過就說不理你了，非常低級」。

國台辦今日舉行例行記者會，陳斌華被記者問到，石平到台灣時說，踏上台灣國土充分說明中華人民共和國和中華民國是完全不同國家，台灣絕對不是中國一部分，台灣就是台灣，國台辦對此有何評論？面對記者提問，陳斌華開嗆13字「宵小之輩的胡言亂語，不值一評」。

對於國台辦的批評，石平說，國台辦回應就不是在回答問題，是在對他進行人身攻擊，「他罵不罵我無所謂，但實際上他是不敢正面回答這個問題」，而國台辦沒辦法回答，正是因為自己提出的是符合事實、邏輯的。

石平表示，自己遭中國禁止入境，但卻能進入台灣國境，那就代表台灣跟中國是不同的國家，不是中國的一部分，「中國沒辦法回答我這個問題，沒辦法否認」，所以只能利用個人謾罵來逃避問題，「我覺得很可笑，也暴露了他們的虛弱」。

他也嗆，中共不能正視現實，「講道理講不過就說不理你了，非常低級」。他指出，中共政權建立在謊言之上，一旦面對真實便只能選擇逃避，這也充分暴露所謂「台灣是中國一部分」的論述根本經不起檢驗。若真站得住腳，就應該能夠堂堂正正地回應與反駁；既然不敢正面回應，正說明中共自己也清楚這套說法只是自欺欺人，「我就是這樣看待他們的。」

