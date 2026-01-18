說台語不行？講「支語」可以？

[FTNN新聞網]文／楊晶晶（資深記者、政論節目主持人、台大法學博士）

語言、權力、統治，這三者總是脫離不了干係的。正如傅柯（Michel Foucault）認為，權力是散佈在語言與社會關係中的，語言不只是溝通工具，而是一種話語權的展現。統治階級透過控制話語，使特定的價值觀變成所謂的普世價值，讓受統治者接受其統治於無形。

立法院15日召開全院委員會，針對「總統彈劾案」進行公聽會，民進黨立委王義川發言時以國、台語雙聲道進行，卻遭到國民黨邀請的孫文學校總校長張亞中制止「講國語好不好」。（圖／翻攝國會頻道、取自張亞中臉書）

當年的國民黨遷台到戒嚴前，就是用這種禁止方言的「國語運動」政策來強化威權統治的正當性，舉凡教育場域、軍中、公務機關，只要講台語者，便會遭來「高位者」嚴刑峻罰、人格羞辱、誇張罰款，當時由國民黨定義詞彙，而語言體系就等於當時的真理政體。

廣告 廣告

只是沒想到，在捷運都已經有台語、客語等多聲帶廣播的時代，竟還有「高級外省人」不客氣地要求別人「講國語」。在賴總統彈劾公聽會上，民進黨立委王義川以台語發言，遭一旁孫文學校總校長張亞中打斷，不耐地要他「講國語好嗎？」王義川當場也回嗆「聽不懂就去找翻譯啦」，場面一度火爆。若不是黨國時期的威權驕傲早已滲進骨子裡，就是從前的文化偏見至今還存留於台灣社會：講國語代表高水準又高社會地位、說台語代表低俗和低社會階層和不專業。

短暫的對話，掀開了網路上許久不見的省籍對抗情結大戰，台語早就列為國語的一種，卻有人停留在「屬於他們的國語」思維，特別從國民黨人士口中脫出，也代表著另一層意義，畢竟語言某種程度就是意識形態與價值觀的載體。近來網路上出現「支語警察」論戰，許多人擔憂台灣民眾被中國文化入侵洗腦的反抗心態，同樣也有理可循。

在中國，法律明文規定所有公務活動必須使用「普通話」，還有國家級的「中國國家普通話水平測試」，要考內容包含讀單音節字詞、讀多音節詞語、選擇判斷、朗讀短文和命題說話五部分，評估說「普通話」時，發音、用詞、語法是否標準，分數從高到低分為一級、二級、三級，每個等級又分為甲乙兩等。例如新聞播報員和主持人，必須達到一級甲等或乙等、公務員平均要達到三級甲等以上，否則無法錄取。這不僅是語言標準化的推廣那般單純，而是中共治理與集權的核心策略之一，2024年開始，香港與澳門也被強制規定所有教師得必須取得「普通話認證」。中共灌輸給民眾的意識形態，傾向於追求「大一統」和同質化，在特定的政治語境下，「普通話」自然被視為中華民族團結與政治忠誠的象徵。

香港歌手張學友去年（2025）在澳門的演唱會上，被台下的觀眾大聲要求他「講普通話」，張學友委婉拒絕，向觀眾說「沒辦法，對不起，學一下廣東話，加油」，相同的戲碼，張學友遭遇過好幾次。陳奕迅在澳門也曾遇過有觀眾大喊要他「講國語」，他刻意用英文說：「I love speaking whatever the way and language I want.」，接著用廣東話回：「你聽唔明咪算囉」，意即「你聽不懂就算囉！」，還反問台下群眾，「如果大衛鮑伊（David Bowie）來開演唱會，你們會叫他『講國語』嗎？」一語命中要害。

曾經在2022年，一位香港藝人陳山聰，在中國社交平台《小紅書》開直播，僅是宣傳劇集的內容，卻因全程使用粵語，直播就被平台強制中斷，勒令停播，理由是未使用「普通話」，違反平台規定，最後被迫在社群平台上道歉了事。中共試圖用語言的統一來同化意識形態，身為香港人、講粵語所附帶的身分認同，自然被統治者視為一種反抗。

中國有一部《中華人民共和國國家通用語言文字法》，裡頭寫的很明白，推廣普及「普通話」被提升至維護國家統一層次，目的在「鑄牢中華民族共同體意識」。今年（2026）的最新的修法中更增加了舉報辦法，公民對「不規範使用語言文字」行為有投訴舉報權，被檢舉者將面臨法律責任。尤其在新疆、西藏等民族自治地方，中國政府以制度和法律嚴格壓制了民族語言的空間，消滅地方語言的種種誇張手段，都被冠上了「維護國家安全」的大旗。

《紐約時報》紀錄片《一名藏人的追求》（A Tibetan's Journey for Justice），拍攝一名藏人扎西文色（Tashi Wangchuk），因當地學校停止藏語授課，導致他的侄女無法學習母語，他嘗試透過法律途徑投訴地方政府卻無果，一路前往北京尋求救濟管道。為了爭取藏語權益的請願行動，結果竟是被警方逮捕，紀錄片成為了中國法庭指控他「分裂國家」的實質證據，最終被以「煽動分裂國家罪」判處五年徒刑，出獄後繼續褫奪公權五年。

此事引發聯合國與國際特赦組織及多國政府譴責，認為中國政府不該懲罰和平保護文化的行為，即便不合理的執法受到世界關注，中共依舊持續收緊監控，直至近日，扎西文色還是遭到嚴密監控中。最近一次的新聞曝光，是一年多前他在《抖音》上發布批評政府語言政策的影片，再度被控「尋釁滋事」及「散布虛假信息」，遭到拘留15天。扎西文色的案例證明了，在民主國家被視為「呼籲保護民族語言」的行為，在中國的都會被視為對中央權力的挑釁與想脫離中國而「獨立」的反叛行動。去除在地母語文化，等於「去民族化」，就能逐漸抹去身份認同。

回到台灣網友所稱的「支語」，就是來自對岸的「普通話」，語言在兩岸特殊政治環境下，變成了某種現成篩網，被當作快速判別一個人意識形態的工具，容易過於武斷而引發爭端，但不得不承認，不少中國用語已被台灣人融入生活中。當中國的官方語言被認定是維護極權的媒介，由強烈意識形態所控制的語言，就越具有限制人民思考的能力。過去台灣有「國語」，現在則有「支語」，將「支語警察」擺在歷史制度脈絡下來理解，他們的目的並非把中國用語妖魔化，而是對其削弱台灣文化的惡意以及政治目的，燃起戒心。

更多FTNN新聞網報導

從在地到空降 民眾黨竹北市長提名陷兩難抉擇？

藍綠白好好談吧，請放公視一馬

年底大選勝負關鍵在賴清德

