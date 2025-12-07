說好不碰的！惡男「旅館陪聊」下秒「未戴性侵」但最後竟一條件免關

社會中心／洪正達報導

林男假借小真情傷陪聊，最後藉機性對方得逞，最後因認罪及和解獲得緩刑。（示意圖／Shutterstock）

宜蘭林姓男子覬覦酒吧未成年女工讀生小真（化名）已久，竟利用小真與男友吵架的空檔，假意到旅館開房間「聊天」後，竟性侵對方且沒有防護措施，事後遭小真家人提告，案經宜蘭地院審理後判處1年10個月徒刑，後續審酌林男認罪且與小真家人和解，宣告緩刑3年免關。

判決指出，林男於2026年4月起到5月間在宜蘭某酒吧消費，認識工讀生小真，後續交換IG帳號聊天，甚至在對方出門散心，直到6月2日當天，林男得知小真和男友吵架，將對方誆騙到旅館聊天，小真曾提及，「真的要睡在同一個房間這樣嗎」林男則保證不碰她，小真信了，後來小真到旅館後林男聊天到一半睡著，但醒來獸性大發，當場性侵小真得逞。

後來小真將遭遇告知家人後，隨即到醫院驗傷並提告，警方傳喚林男到案後將其依法送辦、起訴，宜蘭地院審理時，認定林男坦承犯行並與被害人父母和解，對方也同意給予緩刑，因此依年人故意對少年犯強制性交罪判處1年10個月徒刑，給予緩刑3年，但緩刑期間交付保護管束，並提供180小時義務勞務，並禁止對小真有不法侵害。

