說好不碰的！惡男「旅館陪聊」下秒「未戴性侵」但最後竟一條件免關
社會中心／洪正達報導
宜蘭林姓男子覬覦酒吧未成年女工讀生小真（化名）已久，竟利用小真與男友吵架的空檔，假意到旅館開房間「聊天」後，竟性侵對方且沒有防護措施，事後遭小真家人提告，案經宜蘭地院審理後判處1年10個月徒刑，後續審酌林男認罪且與小真家人和解，宣告緩刑3年免關。
判決指出，林男於2026年4月起到5月間在宜蘭某酒吧消費，認識工讀生小真，後續交換IG帳號聊天，甚至在對方出門散心，直到6月2日當天，林男得知小真和男友吵架，將對方誆騙到旅館聊天，小真曾提及，「真的要睡在同一個房間這樣嗎」林男則保證不碰她，小真信了，後來小真到旅館後林男聊天到一半睡著，但醒來獸性大發，當場性侵小真得逞。
後來小真將遭遇告知家人後，隨即到醫院驗傷並提告，警方傳喚林男到案後將其依法送辦、起訴，宜蘭地院審理時，認定林男坦承犯行並與被害人父母和解，對方也同意給予緩刑，因此依年人故意對少年犯強制性交罪判處1年10個月徒刑，給予緩刑3年，但緩刑期間交付保護管束，並提供180小時義務勞務，並禁止對小真有不法侵害。
不良行為，請勿模仿！
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
尊重身體自主權，請撥打110、113
性侵害就是犯罪，請撥打110、113
更多三立新聞網報導
失控嗆殺「前男友、新歡」拘役55天！法官考量一狀況心軟了降大減30天
驚悚影像曝光！屏東自小客「衝進雞排攤」2人燒燙傷…駕駛慘了
支柱倒了…聯結車運將「家人等不到」同事拉開車門才發現陳屍車內
全聯蛋糕到底多好吃？台南男子「月偷9條」法官嘆…他生病了 輕罰1萬元
其他人也在看
家境清寒男大生半工半讀遇詐騙 背沉重債務走上絕路
民視新聞／綜合報導彰化縣1名家境清寒，20歲劉姓男大生，努力考上台北某知名大學，半工半讀辛苦攢錢，卻被詐騙集團騙走所有積蓄，為了不拖累家人向銀行借貸，背負沉重債務，日前回彰化老家，被家屬發現倒臥浴室，送醫不治。除了社會處派員前往關懷，也有行善團結合民間力量，募款捐贈十萬，協助家屬處理喪葬費用。十方功德行善團創辦人陳永聰：「這是十萬塊，大家的力量來幫忙你喪葬費，我知道他（兒子）離開你很辛苦，你很捨不得心很痛。」善心人士帶著十萬元現金，轉交給死者劉姓男大生的媽媽，因為男大生家中清寒，被詐騙集團騙光錢，家屬無力負擔喪葬費用，這筆錢無疑是雪中送炭，解決燃眉之急。彰化一名20歲劉姓男大生，家境清寒，為了出人頭地，努力考上台北某知名大學，他辛辛苦苦半工半讀賺學費，卻被詐騙集團騙走積蓄，向銀行借貸背負龐大債務，日前回到彰化老家悶悶不樂，卻始終不告訴母親究竟被騙多少錢，被發現倒在浴室，送醫不治。死者劉姓男大生疑似因被詐騙背負債務壓力，被發現倒臥浴室，遺體送往彰化市立殯儀館。（圖／民視新聞）彰化縣社會處副處長涂敏群：「在接獲相關通報後，即指派社工前往關懷，並提供慰問金，也連結相關的社會資源，給予喪葬費用的補助。」彰化分局大竹派出所長黃信勳：「其死亡原因及有無遭受不法，目前已報請檢察官指揮中，釐清案情並積極偵辦。」彰化警方已介入調查是否有不法情事（圖／民視新聞）警方介入偵辦，追查詐騙集團，社會資源也動起來，幫助家屬度過難關。《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885原文出處：家境清寒男大生遇詐背沉重債務 走上絕路！警方、民團全動起來 更多民視新聞報導真可惡！連光復災民的錢都敢騙！想落跑在月台被逮 檢今火速起訴中國丟包涉詐嫌遣返回台 鹹粥嬤等了2年"愛孫終回家"藍白護航小紅書詐騙案 張益贍轟：受害者找他們算帳！民視影音 ・ 1 天前 ・ 81
夫妻下車購物「沒熄火」車被偷 車主急攔遭甩飛｜#鏡新聞
台中一名男子，昨天(6日)下午載太太外出到超商消費，兩人沒把車熄火上鎖，被歹徒鎖定，趁機將車開走。車主發現立刻衝上前阻止，嫌犯迅速倒車逃離，車主當場被甩飛到大馬路上，差點就被行經車輛輾過。偷車賊趁機逃逸，警方獲報到場，立刻出動圍捕，在30分鐘內將人逮捕。鏡新聞 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
台南露營男「當街持斧砍女警」！友人揭「行凶動機」這狀況非首次
社會中心／曾郁雅報導台南市東區昨（6）日晚間發生一起針對執勤員警的暴力攻擊事件，一名女警在路口進行違規停車稽查時，遇到駕駛突然失控揮斧，造成她手臂與背部多處受傷，情況一度緊急，行凶男子隨即被制服帶回，警方依殺人未遂與妨害公務等罪嫌將他移送台南地檢署，對此市長黃偉哲怒發聲譴責暴力，強調市府將協助女警依法提告，公權力不能退讓一步，隨後男子出手原因也初步被挖出。民視 ・ 17 小時前 ・ 14
中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市中和區一棟分租套房，發生搶案！一名60歲的楊姓男子，因為欠繳房租，被房東趕了出來，他與房東說好，要回租屋處搬東西，結果看到一樓大門沒關，他還進去睡了一晚，隔天要離開時，男子看到隔壁女租客要外出倒垃圾，立刻拿出水果刀，挾持女子、綑綁雙手，搶了6700元買毒品，結果一小時內就被逮捕。員警：「欸他吧是不是。」一名男子蹲在地上，被警方包圍！一小時前，他闖入分租套房內，勒索、行搶後逃逸，而他的身分，也立刻被警方掌握！監視器拍到男子犯案後，快步離開公寓，穿著鮮紅色外套，鬼鬼祟祟的模樣，很難不被注意！中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元。（圖／民視新聞）分租套房房客：「（住戶）就是不會隨手關門，那個嫌犯已經搬離這邊，已經大概有兩三個月了，樓上那個密碼鎖沒有換，就用他原來的密碼跑進去，結果那個嫌犯好像是躲在門後面那邊。」勒索搶案，發生在新北市中和地區，60歲的楊姓男子，是分租套房前租客，因為積欠多個月的房租，10月底被房東趕出來，居無定所，疑似缺錢買毒，重返分租套房犯案。公寓住戶：「之前就說他當廚師，後來行為就怪怪的好像吸毒，聽說好像繳不起房租。」這個月3號，楊姓男子重返租屋處搬家當，看到一樓大門敞開，一路走到四樓套房，由於房東大門密碼沒換，讓他得以入內，回到原金租的套房睡了一晚，隔天中午，他看到隔壁女租客剛好要倒垃圾，竟然將女租客拖回房間內，先用水果刀威嚇對方，再用手機線綁住雙手，女子嚇壞給了7700元，楊姓男子疑似良心過意不去，最後只拿了6700元，還跟女租客大吐苦水半小時，最後幫她包紮、倒垃圾，女子事後嚇得趕緊報警。中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元。（圖／民視新聞）中和派出所所長陳則佑：「（嫌犯）一年前發生車禍的關係，導致他的收入來源比較不穩定，所以造成他經濟上有些困窘，所以才臨時起意犯這個案件。」楊姓男子犯案後，買完毒品，馬上被警方逮到，一開始還謊報刀械藏匿地點，混淆警方！這回老公寓一樓大門敞開成為破口！讓嫌犯得以連闖三關行搶，最終還是被逮個正著。原文出處：中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元 更多民視新聞報導家人捲入校園霸凌案！賴瑞隆落淚致歉：會轉學、就醫與負責三峽化工廠大火濃煙遮天 消防局籲居民緊閉門窗戴口罩賴瑞隆家人捲霸凌！王浩宇喊「不實指控」：支持提告民視影音 ・ 9 小時前 ・ 1
非首度襲警！台南駕駛持斧砍女警 遭爆9年前追拖吊車與員警扭打
台南市崇德路昨（6）日晚間8時許發生襲警事件。一名駕駛因違停遭2名員警取締，沒想到竟在員警轉身準備離開時，持斧頭衝上前朝其中一名女警猛砍，所幸女警當時身穿防彈背心，並無生命危險。警方後續調查發現，他9台視新聞網 ・ 14 小時前 ・ 3
入獄前要求前女友接濟母遭拒 男理髮店潑汽油砸店
新北市 / 綜合報導 昨(5)日下午，新北市三重區五華街一間理髮店，有民眾直擊一名男子到場潑汽油，之後還持鐵撬砸店，警方獲報迅速將人壓制。這名蔡姓嫌犯有槍砲、毒品、傷害等案底，前科累累，與理髮店長的妹妹之前曾交往過，因為即將入獄，找上前女友家人，希望能幫忙接濟媽媽遭拒。4日先持滅火器叫囂，昨日再潑汽油持鐵撬砸店，後續被 警 方逮捕送辦。灰衣男子態度囂張，後方的理髮店被他砸得亂七八糟，見員警到場還是不斷飆罵，蔡姓嫌犯VS.三重分局員警說：「我現在對你管束，你現在真的太危險了，我現在對你實施管束。」員警當場將人壓制在地，狼狽模樣全被附近的冷氣工人全程紀錄，而男子其實前一晚就曾到場叫囂。附近民眾說：「然後就到那邊去，接下來警察就跟他講了很久，然後他半夜，就來噴。」、「就已經有來恐嚇了，然後過沒多久就聽到在敲，他大概敲，1分鐘左右吧。」事發就在新北市三重區五華街一間百元理髮店，附近店家林立相當熱鬧。實際回到現場，明明是營業時間理髮鐵門拉下沒有營業，因為店內早已經被砸到滿目瘡痍，40歲的蔡姓嫌犯有槍炮毒品傷害等前科，最近要入獄，他因此找上前女友哥哥，希望能幫忙接濟媽媽生活費，4日談判未果半夜噴滅火器，昨日下午3點多先是到店潑汽油，20分鐘後再持鐵撬砸店，被員警依現行犯逮捕壓制。新北市警三重分局重陽所所長葉哲宏說：「豈料犯嫌手持鐵撬返回案發現場，訊後依公共危險、毀損、恐嚇罪嫌，移送新北地檢偵辦。」後續被依恐嚇傷害公共危險移送法辦，蔡姓嫌犯前案都還沒入監，如今又砸前女友家人的店，案底再填一筆。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
超商購物下車沒熄火 愛車被偷.駕駛攔車跌倒
中部中心 ／中部綜合報導台中豐原發生一起偷車竊案，一對夫妻到超商購物，下車後卻沒把車輛熄火，遭到一名男子當街開走，駕駛試圖攔車，還跌到在地上。警方獲報，出動警網攔截，20多分鐘後，成功攔截偷車駕駛，根據了解，駕駛臨時起意，偷車代步，落網後遭到竊盜罪移送。 下車沒熄火遭鎖定？男偷車車主攔車不成摔地。（圖／翻攝畫面）紅色轎車開在外線車道，突然一輛白色轎車倒退嚕，轎車閃的快，但畫面旁有一名男子跌倒，到底發生什麼事情，原來跌倒的是轎車駕駛，他的轎車遭到不明人士開走，想要攔車阻止卻不成，連忙和妻子往前跑，向前車求助，事情發生在，6日下午3點多，台中豐原三豐路上一間超商前，被害車主和妻子到超商購物，妻子進去買東西，先生下車吞雲吐霧，但車輛疑似沒熄火，沒想到，遭嫌犯鎖定 警獲報啟動攔截 不到３０分鐘逮捕竊嫌。（圖／翻攝畫面）警方獲報立刻啟動警網，前往攔車，最後在國豐路三段成功攔車。根據了解，55歲的嫌犯目前沒有工作，也沒有相關前科，疑似臨時起意竊車代步，開車逃了30分鐘內就被逮，被依刑法竊盜罪送辦。原文出處：超商購物下車沒熄火 不到半小時愛車被偷 更多民視新聞報導懶得走路？男尋車竟偷車代步 警2小時火速尋獲男送女友現金花束慶祝一周年 浪漫背後竟藏荒唐偷竊案中國兩度「雷達鎖定」日本F-15戰機 陳冠廷：容易誤判、擦槍走火民視影音 ・ 13 小時前 ・ 1
獨家》驚悚！台南女警開紅單 竟遭斧頭砍傷
台南市一位女警昨天（6日）晚間在路邊開違停紅單，竟遭人持斧頭攻擊受傷，隨即由警方緊急送至市立醫院急救，所幸經搶救後已恢復意識，沒有生命危險，凶嫌已依現行犯被捕，將以殺人未遂罪嫌方向偵辦。警方指出，案發當時女警與同事在市區執行取締違規停車勤務，女警發現一輛汽車停放在禁止臨時停車區域，上前勸離並開立舉發自由時報 ・ 20 小時前 ・ 7
早有嫌隙？ 轎車衝撞雞排店！ 2店員2級燙傷急送醫
屏東縣 / 綜合報導 屏東縣內埔鄉昭勝路段，昨（6）日晚間五點多，一輛轎車不明原因撞進雞排店家，造成兩名店內人員二級燒燙傷，緊急送醫，警方到場，對肇事的61歲雷姓男駕駛酒測，雖然沒有酒精反應，不過後續也被依照公共危險罪嫌移送偵辦。鄰居透露，肇事駕駛與雞排店家，是鄰居關係，雙方疑似早有嫌隙，這回是否因為心生不滿，才會駕車衝撞，有待釐清。道路上停放一輛白色轎車，車旁鹹酥雞攤位還明顯位移，走近一看，攤車呈現歪斜之外，食材器材散落一地，原來在這之前，鹹酥雞攤遭到這輛白色轎車衝撞，沒想到疑似是洩憤衝突，記者VS.附近住戶說：「之前就有爭吵了，(聽到這樣會不會很恐怖)，當然會恐怖。」記者VS.附近住戶說：「口氣不好而已，不曾吵架，(撞之前就有大小聲，整個油都潑到身體)，就剛好是他們夫妻倆。」事發地點是，屏東內埔鄉昭勝路段，6日晚間五點多，51歲雷姓男子駕駛小客車，無預警，撞進雞排店家，不僅造成一輛機車毀損，兩名年約60歲的店家人員因此受到二級燒燙傷，緊急被送往醫院治療。屏東縣警內埔分局偵查隊副隊長李鑑勳說：「員警當場將該名犯嫌逮捕並帶回偵辦，經酒測酒測值為0，再依唾液毒品試劑篩檢也呈陰性。」疑似鄰居間長期就有嫌隙，雷姓男子因此駕車衝撞，如今遭警方依照公共危險罪嫌移送法辦，也將為自己，衝動行為付出法律代價。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
停車糾紛開車衝撞雞排攤 熱油燙傷老闆夫婦
屏東一間雞排攤遭到車輛衝撞，油鍋打翻熱油潑灑，老闆夫婦倆二級燒燙傷送醫，警方追查，原來這起事故不是意外，隔壁鄰居51歲的雷姓男子，因停車問題和雞排攤老闆發生口角，結果竟然開車衝撞攤位，導致老闆夫婦兩人受傷，警方將衝撞的雷姓男子當場逮捕，並依公共危險罪送辦。 #衝撞#雞排#熱油燙傷東森新聞影音 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
被開違停暴怒持斧頭砍傷警 嫌犯情緒失控「犯案動機曝光」
警方指出，事發時間約在晚間8時30分，崇善路沿線商家林立，是常見的違規停車檢舉熱點。警方接獲110通報後，黃姓女警與同仁趕赴現場取締違停車輛。未料，陳姓男子接過罰單後未發一語，卻突然轉身從車內取出野營斧，對女警猛力揮砍，現場情況相當驚險。根據現場目擊店家描述，...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 2
闖民宅持刀「綁女鄰居洗劫」 六旬毒犯逃1hr落網｜#鏡新聞
新北一名染上毒癮的楊姓男子因為缺錢花用，竟然跑到之前在新北市中和承租的套房，持雙刀恐嚇還綑綁林姓女住戶，當場洗劫上千元後離去。警方獲報後成立專案小組追查，1個小時內就將他逮捕，還在他身上搜出喪屍煙彈。鏡新聞 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
悚！買晚餐違停被開單暴怒 男揮斧頭追砍女警
台南市一名31歲黃姓女警，6號晚間八點半在崇德路對違停車主開單，買晚餐趕回來的車主，竟從車內拿出斧頭，追砍離開的女警，造成女警的肩部跟手臂、頸部都有撕裂傷，還好他有穿防彈背心，送醫縫了幾針，沒有生命危險，而動手的林姓男子，當場被壓制逮捕，據了解，林姓男子上個月違停也被開單兩次，可能因為這樣，才暴怒攻擊女警，現在被依殺人未遂及妨害公務送辦。 #違停#開單#斧頭#砍警察東森新聞影音 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
台南女警開單！竟遭男斧頭猛砍 黃偉哲震怒「絕不寬貸」：協助提告
台南市東區昨（6日）晚驚傳一起襲警案，1名男駕駛疑不滿遭女警取締，竟從車上拿出斧頭朝她砍去，女警背後遭襲多次受傷，忍痛與同事一起將其壓制逮捕。對此，台南市長黃偉哲深夜動怒表示，「警察依法執勤，民眾不理性行為絕不寬貸！」鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 3
68歲嬤「塞進烤箱」烤剩骨！倒進花盆「逆孫正面照」曝
國際中心／綜合報導哥倫比亞卡利市（Cali）曾發生一起逆孫弒嬤的逆倫慘劇，27歲孫子竟然對好心收留他的外祖母痛下毒手，將對方的遺體塞進烤箱，焚燒到剩骨頭後，甚至將剩餘的骨頭碎片埋進家附近的花盆中，企圖湮滅證據，最終檢方靠著DNA比對，確認死者身分。如今，逆孫的「魔鬼」正面照也流出了。民視 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
壯碩男街頭爆打女友 警當場查獲"持毒還毒駕"
中部中心/王俞斐、羅宇翔 台中報導有民眾拍下台中街頭，一名男子對著女子拳打腳踢，女子好幾度被打趴在地，而糾紛起因，竟然是因為男子發生交通事故後，女子抱怨他開車技術不佳，警方獲報到場，發現男子持有毒品，唾液毒品快篩呈現陽性反應，而且發生事故當下，兩人還在車上調包車位企圖規避罰則。壯碩男街頭爆打女友 警當場查獲"持毒還毒駕"(圖/民眾提供)大街上，體型壯碩的男子，對著一名女子，拳打腳踢，女子被打趴在地，好不容易站起身，男子一拳又往他的頭部攻擊，女子重心不穩，差點慘摔，兩人指著對方，不斷叫囂互罵，火爆場面，讓路過民眾看傻眼。警方到場發現邱姓男子包包裡持有毒品愷他命 唾液毒品快篩也呈現陽性反應(圖/警方提供)警方獲報到場，男子情緒還是很激動，不斷討價還價，而糾紛起因，竟然是因為一起交通事故。監視器拍下，男子駕駛黑色轎車，在路口擦撞白色車輛，事故發生後，他和女友在車上急忙調換座位，不過女友抱怨他開車技術不佳，導致他情緒失控，在街頭爆走。火爆場面，發生在台中大里區，國光路二段和德芳南路口，警方到場處理，發現邱姓男子包包裡，持有毒品愷他命，唾液毒品快篩，呈現陽性反應。邱姓男子毒駕上路發生事故女友調包座位 最後不堪碎念對女友大打出手被警方移送偵辦(圖/警方提供)邱姓男子毒駕上路，發生事故女友調包座位，最後不堪碎念，對女友大打出手，被警方移送偵辦，而江姓女子假冒駕駛，涉嫌使公務人員登載不實，同樣違法，掩護男友毒駕，最終真心換絕情。《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：台中壯碩男街頭爆打女友 警當場查獲「持毒還毒駕」 更多民視新聞報導違停等朋友遭攔檢! 男子遭查獲「喪屍煙彈」涉毒駕毒駕被抓"供出好友"2人反目 台中當街爆砍人衝突酒駕又毒駕! 法國海外屬地"瓜德羅普"車衝撞人群 釀19傷民視影音 ・ 15 小時前 ・ 1
韓影帝趙震雄認了「年輕犯了錯」反省中 否認性暴力曝改名原因
【緯來新聞網】韓國影帝趙震雄以《Signal信號》正義形象走紅，日前卻遭韓媒《Dispatch》爆料緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
飛來艷福還送錢？ 男子聽信假女網友甜言蜜語淪詐欺共犯 判刑5月
基隆一名林姓男子去年8月15日透過臉書結識一名自稱「李婉」的女子，並開始交往。過沒多久，李女稱要到台灣與林男同居，要將50萬港幣匯至林男戶頭，但他需先寄出提款卡及密碼。林男竟配合寄出，淪詐欺共犯。基隆地院審理後，認定林男無法提供李女的相關資料佐證，認定他觸犯洗錢罪，判處有期徒刑5月，併科罰15萬元。自由時報 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
入室搶劫！ 嫌稱廚師職被炒 「沒錢繳租」遭趕竟返屋行搶
新北市 / 綜合報導 涉嫌闖屋強盜的楊姓嫌犯，向警方供稱曾經擔任廚師，一年前因為車禍造成腿部受傷，再加上年事已高遭到辭退，收入時有時無，房租不斷拖繳最後被趕出家門，後來他都待在家裡附近的超商，結果竟然因為缺錢，返回前租屋處行搶，而嫌犯其實在 民國 70年代，就和 姊姊 共謀一起強盜殺人案，姐姐案發隔年因為死刑判決定讞，遭到槍決伏法， 楊姓嫌犯 則是入監服刑，沒想到36年後又因為強盜被警方逮捕。員警VS.楊姓嫌犯說：「還剩下多少錢。」大批員警，跑到民宅外蹲守，要緝拿日前，在中和區犯下強盜案的楊姓嫌犯，正要攻堅人卻自己走出來，被員警逮個正著，坐在地上被控制，新北市中和區，水源路上這棟公寓，就是他犯案的地方，同時也是他之前的租屋處。記者張權說：「楊姓嫌犯，因為沒有能力支付房租，被房東趕了出來，在中和一帶活動。」記者張權說：「還把這間超商當做自己家，平常就坐在這個位置。」超商附近民眾說：「看到，早上我來看到他在，那邊(超商裡面)睡覺而已啊。」附近住戶說：「平常有打過招呼啦，不是很熟。」附近住戶說：「自己就說他當廚師，平常會打招呼。」附近住戶說：「有當過義交什麼的，後來就不清楚。」根據了解，60歲楊姓男子都在中和一帶活動，自稱之前做廚師，還有毒品強盜等前科，但早在過去他就曾犯下矚目案件。楊姓嫌犯和他姐姐，70年代就犯下強盜殺人案，震驚社會還登上媒體版面，民國78年2月底，楊姓嫌犯的姐姐，積欠兩百多萬元債務，無力償還，竟心生歹念和弟弟共謀，在果汁裡投加入安眠藥，趁李姓女債主婚率實，將她殺害拿走借據，姐姐死刑定讞隔年七月槍決伏法，弟弟則入監服刑。附近住戶說：「行為就怪怪的，好像有吸毒這樣。」附近住戶說：「就是沒有精神，走起路來就不是。」附近住戶說：「跟一般人不一樣。」楊姓嫌犯年紀輕輕犯下大案，出來後找了份工作生活，後續發生車禍受傷腿腳不便，遭到解雇，沒有收入才犯案被警方逮捕，還要再面對牢獄之災。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
不只一次！他九年前曾丟「登山刀」襲警 阻拖吊車
這回拿斧頭砍傷女警的林姓嫌犯，被起底9年前也因為違停被拖吊，持刀攻擊執勤員警，當時丟擲登山刀攔車，甚至與員警爆發扭打，嫌犯媽媽還跑出來護航，案件被判刑4個月可易科罰金，沒想到9年後竟變本加厲，犯下重罪。TVBS新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話