說好不設掩埋場？立委痛斥南投縣府背信 水保區爭議再掀波瀾

南投縣政府受理允捷公司申請在埔里興建事業廢棄物掩埋場，引發當地居民連署抗議。（楊靜茹攝）

民眾黨立委陳昭姿（右二）、台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華（左二）、民眾黨彰化縣議員吳韋達（右一）等人30日在立法院召開記者會，反對在鳥嘴潭人工湖上游埔里鎮麒麟里擬設置事業廢棄物掩埋場，質疑鳥嘴潭人工湖供應南投及北彰化百萬人民生用水，但至今未劃設水源保護區，恐有水源汙染疑慮。（黃世麒攝）

民眾黨立委陳昭姿、張啟楷及環團代表陳椒華等人30日開記者會，抨擊南投縣政府不願畫設鳥嘴潭上游水源保護區，卻打破當初與水利署、台灣水公司不設掩埋場等協議，接受業者申請興建掩埋場，痛斥南投縣政府是雙面人，籲盡速畫設鳥嘴潭水保區，避免不當開發案闖關。

中央斥資219億元在烏溪興建「鳥嘴潭人工湖」，每日供應北彰化、草屯地區約25萬噸民生用水，依規定水庫上游得畫設水源保護區，不過南投縣政府認為水保區限縮上游6鄉鎮發展，同意配合水源保護工作，換取不設水保區，卻受理允捷公司的事業廢棄物掩埋場申請案，因此立委陳昭姿、張啟楷等人邀相關單位30日在立院開記者會。

南投縣政府代表認為，興建鳥嘴潭水庫有利彰化縣發展，若畫設水保區則限縮南投縣6鄉鎮的發展，這樣對南投縣不公平；有關允捷公司申請興建事業廢棄物掩埋場案，縣府依規受理，將透過環評會嚴格審查。

民眾黨立委陳昭姿及環團代表陳椒華等人認為，鳥嘴潭上游沒畫設水源保護區相當荒謬，才讓掩埋場等不當開發案試圖闖關。（台灣水資源保育聯盟提供／楊靜茹南投傳真）

陳椒華痛斥，當初南投縣政府向水利署、台水公司承諾不設掩埋場，所以不願畫設水源保護區，如今南投縣政府罔顧彰化、南投草屯近百萬人的飲用水安全，打破埔里好山好水的好名聲，卻受理業者申請設置掩埋場，根本就是雙面人，誰能相信南投縣政府？

張啟楷說，鳥嘴潭上游設置事業廢棄物掩埋場，這對南投、彰化的傷害真的非常大，若南投縣政府只能依法行政受理業者申請，希望不是推卸責任，盼南投縣政府落實與水利署、台水不設掩埋場的承諾。

張啟楷總結，將請水利署會同南投縣政府、台水研商畫設鳥嘴潭水源保護區範圍，避免不當開發案闖關。事業廢棄物掩埋場開發案已經引發埔里人不滿，請南投縣政府駁回允捷公司在埔里鎮的開發案，捍衛埔里好山好水，守護近百萬人飲用水安全。最後請水利署、台水公司持續監測鳥嘴潭上游原水水質，守護近百萬人飲用水安全。

