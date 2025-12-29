說好了同步調漲？百元快剪已經不再只有百元 業者稱反應成本

記者張裕坤、廖宜德、曹勝彰／雲林-台中報導

民眾有沒有發現，過去街頭上常看到的百元快剪，其實收費都不是百元了，有的調整三、五十塊，女子剪髮直接兩百起跳，儘管有的民眾認為快剪方便，小漲幾十塊還能接受，但也有民眾感覺荷包縮水。業者坦言，房租、水電、工資都上漲，只好調整，但會改進裝潢等方式留住客人。

百元剪髮店在台灣街道上隨處可見。

百元剪髮、百元快剪這樣的招牌在街頭到處可見，標榜方便、快速、便宜，是不少男士或者學生處理三千煩惱絲的首選，但真正踏進去的民眾，可能都發現其實都已經陸續漲價，有的三、五十塊，女子甚至兩百起跳。

部份百元剪髮店都有上漲跡象。

民眾：「可以啦，多20塊而已，而且大家賺的都是技術錢，辛苦錢嘛。」

老闆快速的客人頭髮兩側，或者後面俐落處理，她說人工、房租、水電都漲，價目表也只好用紙條貼出新價位，一百漲到一百二。

老闆說，人事成本和店租是最大原因。

業者姚麗杰：「電剪以前才比較便宜，現在漲幾百塊。」

漲幅也有城鄉差距，來到台中，百元鈔還要再加個五十塊銅板，老闆說，人事成本和店租佔大頭，難免有民眾認為荷包縮水，只好換個方法留住客人。

業者洪小姐：「那為了整個調整，所以店內的裝潢的風格，我們也有去做一些加分的地方。」

有些民眾感覺部分百元快剪像是彼此說好了一樣，最近半年內同步調漲，但也有部分個人式快剪店一年多前就已經漲價，不過業者說如果只是簡單剪個瀏海、理成平頭或者低收入戶，還是會維持一百收費。

