說好代墊稅金就分紅？男信LINE「遺產好康」 慘被騙走3444萬元

警方提醒，近期再度出現「代墊遺產稅」詐騙手法，詐團常假冒親友、律師或代書，謊稱有高額房產或土地待繼承，因手續繁瑣需先代墊遺產稅、印花稅等費用，並以「高額分紅、千萬酬金」利誘陌生人上鉤。警方直言，報酬明顯不合常理，風險極高。

警方提醒，近期再度出現「代墊遺產稅」詐騙手法，詐團常假冒親友、律師或代書，謊稱有高額房產或土地待繼承。（示意圖／Unsplash）

警方指出，去（2025）年9月北部一名男子透過 LINE 認識自稱友人的對象，對方以房屋過戶、代書費為由請求借款，並承諾事後給予豐厚回報。男子信以為真，多次以面交方式提供資金，至12月累計金額高達3444萬元。其後男子上網查證，才發現對方身分疑似為詐欺慣犯。

詐團後續仍持續要求借款，男子改要求返還款項，並與對方同行至銀行，但對方卻以無力償還推託，男子這才確認遭詐並報案。刑事局強調，遺產繼承程序嚴謹，與死者無任何關係卻被告知可分紅或領遺產，幾乎可判定是詐騙。

刑事局提醒，正規遺產處理中，相關稅費皆由遺產本身扣除或由法定繼承人負擔，不會要求陌生人代墊。凡遇到要求「借錢」、「代墊費用」或承諾「高額佣金」的情況，都應提高警覺，並可撥打165反詐騙專線或110查證，避免落入詐騙陷阱。

