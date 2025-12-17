說好幫你錢滾錢…志願役交出提款卡「一到發薪日就歸0」8年被掏空426萬

記者羅欣怡／新竹報導

志願役傻將提款卡交軍中同袍，8年遭盜領薪資426萬。（圖／資料畫面）

「同袍一場，卻成提款機！」一名自95年起服志願役的林姓軍人，因過於信任軍中同袍，竟慘遭長達近8年的「薪水洗劫」。鄧姓同袍見林男性格單純，謊稱自己經營中古車行，遊說林男交出提款卡與密碼「代為理財」，聲稱日後可分潤獲利，實際上卻在每逢發薪日將薪水提領一空，累計金額高達426萬5205元，新竹地院判決鄧男須全數返還。

判決指出，林、鄧2人原為軍中同袍，林男於103年9月前，將中華郵政帳戶提款卡及密碼交付鄧男保管。不料自此之後，只要薪資入帳，鄧男幾乎都在當日或隔日即將帳戶餘額領光，情況一路持續至111年3月，直到軍中長官察覺異狀，要求林男立即取回提款卡，整起事件才曝光。

法院進一步調查發現，林男近8年服役期間，均在新竹縣湖口鄉的陸軍裝甲部隊服役，營區附近即可使用郵局ATM提領所需金錢，並無需他人代領，也沒有頻繁請假外出提款的情形；反觀鄧男多次在新竹市牛埔郵局提領款項，其中在110年12月至111年2月間，竟改以「臨櫃現金提款」，並在郵政提款單上親筆簽名，成為關鍵鐵證。

對於指控，鄧男辯稱，部分提款是因林男欠他錢，過年期間「幫忙代領」，僅拿走部分款項，其餘已返還，其他提領則是誤會。然而，法官認為，鄧男無法提出任何證據證明經林男同意提領或已返還款項，其說詞不足採信。

新竹地方法院審酌相關事證後，認定鄧男長期提領並占有林男薪資，構成不當得利，判決須返還426萬5205元，全案仍可上訴。

