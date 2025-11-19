說好的一起努力呢？《英雄聯盟》AL教練Tabe溫情喊話完官宣離隊引網笑：「頂尖拉扯！」

2025 年的《英雄聯盟》轉會期對於韓國、台灣 LCP 與中國 LPL 賽區的觀眾們來說可說是消息滿天飛，近日除了三冠王 T1 沒有留下 Gumayusi、台港澳賽區睽違 10 年重返八強的 CFO 戰隊陣容確認解散這些重磅消息外，中國 LPL 賽區最受到大家矚目的動向之一就是今年賽季上演大驚奇的 AL 戰隊宣布 Tabe 教練正式卸任離隊，而再加上目前市場上流傳的許多有關 AL 戰隊已經達成全員續約的流言風聲，讓許多網友笑稱：「頂級拉扯！」

(Credit:LOLEsports)

回顧今年賽季 AL 的陣容與表現，事前幾乎沒有多少人會認為 AL 能夠殺出競爭激烈的 LPL 賽區重圍，在季中邀請賽與世界大賽上都能有好表現。因為 Flandre、Shanks、Hope 等選手近年來的成績都有些失意，而 Kael 在晉升 LCK 一級聯賽賽場後也並未留下讓人印象深刻的表現，去年加盟 AL 後也打的有些平淡。

不過，AL 這樣的陣容卻在 Tabe 教練的帶領下屢屢打破粉絲們的眼鏡，在 LPL 賽區的三個賽段中拿下第一賽段亞軍、第二賽段冠軍，第三賽段也突圍了區域資格賽，並且在季中邀請賽與世界大賽上都只差一點就擊敗 T1 與 HLE，留下了一場場的精采對決讓人銘記。

也因此，在今年的轉會期即將開始之前，許多 AL 戰隊的粉絲都期待 AL 能夠全員續約，並且相信著他們在經過今年的經驗之後明年能夠更上一層樓，成為 LPL 賽區的頂尖戰隊。轉會期中也出現過許多 AL 戰隊隊員已經完成全員續約的風聲。

但就在昨（18）日，AL 戰隊正式確認，AL 戰隊教練將正式離隊，並且也盛讚，Tabe 教練為 AL 注入了全新的生命力，訓練室的戰術推演與賽場上的運籌帷幄教會了這支年輕的隊伍何為拚搏與何為團結。也很感謝 Tabe 教練替 AL 的付出。