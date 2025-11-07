說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包

藍白陣營共同推動的普發現金1萬元措施自5日起開放登記，綠營起初曾大力反對此政策，批評違憲、窮台、政策買票，如今卻有不少人發文將其稱為「民進黨政績」進行收割。就連曾堅持反對普發的青鳥也紛紛轉變態度，「青鳥女神」徐閉在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」，事後被網友酸爆緊急刪文，但已遭截圖。

普發現金最快11日傍晚入帳（圖／財政部提供）

曾在大罷免時高調挺罷的「青鳥女神」徐閉，上半年曾發文連續批評「每人普發1萬，政府和各公立機構（包括醫院）還是因為經費被刪而無法順利運作」、「國難本人們還敢喊普發1萬？」，卻在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」擁有4.6萬追蹤的粉專「高雄林小姐」對此類雙標亂象直言，身體始終是誠實的，最近「娛樂新聞」好多，笑到噴飯。隨後發現徐閉刪除該則貼文，改稱「普發1萬我還沒領到，早就捐出去了」，但早前的發文已被其他網友截圖打臉。高雄林小姐直呼，發現不對刪除，但已來不及了。

粉專刺綠酸水質疑，青鳥不是說不要領要還給政府嗎？根據《Yahoo奇摩》舉行的網路投票顯示，超過5萬名網友參與投票，結果僅有0.5％的網友表態「不會領」。有經濟研究生身份的青鳥在Threads發文嗆聲表示，民進黨發的一萬元，藍白好意思領嗎？還稱超徵稅收是因為景氣太好，根本跟個人稅收無關。另外擁有2.5萬追蹤的粉專「迷津黨中央黨部」對此指出，市場景氣好跟國家超徵是兩件事，如果要併在一起看，政府理應是調降稅率，而非超徵。

曾經反對普發1萬的青鳥女神高調宣布已經完成登記（攝自高雄林小姐臉書粉專）

網友紛紛表示「偷偷去領1萬元的青鳥，人民看不起喔」、「嘴說不領，但內心深處卻要領，這不是人格分裂嗎」、「說不領的都跑第一去領」、「合法的飯，不要嗎」。也有網友諷刺「幾個月前：我不要普發1萬，我要補貼台電」、「不是說領了那1萬，國家財政會崩潰嗎」、「嘴硬說是民進黨發的，才能領得心安理得？」

