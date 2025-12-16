說好的人行空橋在哪？ 台南三鐵共構卡關原因曝光

南市擬規劃興建人行空橋，未來串聯台鐵沙崙站、捷運藍線BH06站預定地，並延伸銜接三井OUTLET。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「說好的人行空橋，何時才會到位？」為推動台南高鐵、台鐵及未來捷運三鐵共構，南市府規劃興建人行空橋，跨越高鐵歸仁大道，串聯台鐵沙崙站、捷運藍線BH06站預定地，並延伸銜接三井OUTLET，總經費約1.23億元。不過，推動進度遭質疑偏慢，市府也說明卡關原因。

沙崙智慧科學園區與南科被視為台南高科技發展雙引擎，高鐵台南站搭乘人數持續增加，但旅客轉乘台鐵進市區仍需上下樓、繞行不便。工務局因此規劃人行空橋，讓高鐵、台鐵與未來捷運能「一路走到位」，提升轉乘效率與安全。

依規劃，空橋全長133公尺、寬3公尺，其中台鐵段110公尺，經費由交通部鐵道局全額補助；三井段23公尺，則由三井自付約2500萬元。市府指出，完工後可強化三鐵與商場串聯，帶動站區與周邊商業發展。

工務局長陳世仁表示，進度受影響主因在於前期資金籌措不易，以及工程橫跨高鐵、台鐵與未來捷運，多個中央與地方單位需反覆協調，還得兼顧橋下結構安全與捷運預留空間，流程相對繁瑣。他也直言，當初高鐵台南站興建時，確實沒預期三井會進駐設點。

市府強調，目前經費與跨單位介面已逐步取得共識，後續將加速推動，工程設計預計明年3月辦理招標，盼隨捷運建設推進，三鐵共構早日成形，提升台南整體交通便利性。

高鐵台南站未來如何與台鐵、捷運三鐵共構，外界關注。(記者洪瑞琴攝)

