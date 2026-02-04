說好的停止攻擊一週呢？阿布達比第二輪會談登場、俄軍朝烏克蘭大舉攻擊

俄羅斯國防部2月4日提供的照片顯示，俄軍在未揭露的烏克蘭境內發射TOS-1A火箭砲。路透社



美國、俄羅斯及烏克蘭代表4日再度齊聚阿拉伯聯合大公國首都阿布達比，展開新一輪和平談判。與此同時，俄軍再度對烏克蘭進行跨夜攻擊，至少造成2人喪生。

美聯社報導，烏克蘭國家安全與國防事務委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）在社群平台發文，證實美俄烏新一輪會談已經開始。

三國首輪阿布達比和平會談於上月23日至24日舉行。

烏梅洛夫表示，這場預計為期兩天的談判開始時，三方代表團皆全體出席，隨後談判人員將根據主題分組討論，最後再以全體會議形式再度會面。

廣告 廣告

根據白宮消息，美方代表團預計包括美國總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）以及總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner），庫許納上月也參加首輪會議。

目前的談判，適逢俄羅斯與美國之間最後一項核子軍備條約將於5日到期。美國總統川普與俄國總統普丁（Vladimir Putin）可能會延長條約期限或重新協判條款，以努力防止新的核軍備競賽。

官員表示，上月的談判是美國推動停火努力的一部分，雖然有一些進展，但在關鍵問題未有突破。

俄持續鎖定烏能源基礎設施

阿布達比談判舉行之際，烏克蘭正對俄羅斯大規模攻擊其能源系統感到憤慨。自2022年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，每年冬季都會發生這類攻擊。

美國總統川普上月29日表示，俄羅斯總統普丁已同意在嚴寒冬季期間，暫停對烏克蘭城市開火一週。這個發言令外界認為，俄軍至少應會暫時停火到今天、即2月4日。

但川普3日表示，普丁同意停止攻擊一週直到2月1日，稱他有信守諾言。但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）同日表示，所謂的暫停攻擊一翢「才過了不到四天」，烏克蘭就遭遇新的襲擊，這顯示烏克蘭方面並不清楚普丁實際上究竟對川普說了什麼。

白宮發言人李威特表示，川普對於莫斯科恢復攻擊感到「很遺憾地並不意外」。

俄羅斯在2日至3日深夜就發動大規模轟炸，出動包括數百架無人機以及破紀錄的32枚彈道飛彈攻擊烏克蘭，至少造成10人受傷。

普丁當時承諾暫停攻擊烏克蘭電網的時間究竟是多長，這一點一直沒有明確說明。

除了砲火，烏克蘭平民正與多年來最寒冷的冬季之一搏鬥，氣溫降至攝氏零下20度左右。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）拒絕提供有關阿布達比談判的任何細節，並表示莫斯科不打算對談判結果發表評論。

培斯科夫表示「和平解決的大門是敞開的」，但重申莫斯科將繼續其軍事行動，直到基輔滿足其要求。他說，俄羅斯襲擊烏克蘭能源設施，是因為俄軍認為這些目標與基輔的軍事動向有關。

烏克蘭能源部4日表示，首都基輔有200多支維修隊伍正在搶修電力，維修人員疲憊不堪，將進行輪班。澤倫斯基指出，基輔仍有1100多棟公寓樓沒有暖氣。

華盛頓智庫「戰爭研究所」（ISW）表示，這些事態發展是莫斯科談判策略的一部分。

ISW在3日晚間表示：「克宮可能會嘗試，將遵守這項暫緩攻擊描述為一項重大讓步，以便在和平談判中獲得籌碼，即使克宮利用暫停攻擊的這幾天，為更大規模的攻擊計畫囤積飛彈。」

深夜襲擊

烏克蘭空軍4日表示，俄羅斯跨夜向烏克蘭發射105架無人機，防空系統擊落其中88架；有14個地點記錄遭到17架無人機攻擊，另有5個地點有殘骸墜落。

在烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）中部，區域軍事管理首長甘查（Oleksandr Hancha）表示，俄羅斯對住宅區的襲擊，導致一名68歲女性和一名38歲男性喪生。

烏克蘭南部城市敖德薩也遭到大規模襲擊，區域軍事管理首長基佩爾（Oleh Kiper）表示，約20棟住宅建築受損，四人從瓦礫堆中被救出。

更多太報報導

與習近平視訊會談 克宮：普丁接受邀請、今年上半年將訪中

美國知名主播母親遭綁架！家中有血跡、地方電視台收到勒贖信

【一文看懂】巴拿馬運河到底歸誰管？長和集團港口交易案掀起的美中角力