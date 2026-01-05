說好的台獨正名？林宜瑾提案連署綠委名單曝 網：沒出息

林宜瑾(左)提案改名兩岸關係條例，25綠委連署引發討論。（合成圖／資料照、取自林宜瑾臉書）

綠委林宜瑾提修《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，擬改名稱為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除原條文「國家統一前」、「地區」等字眼，遭質疑可能創造兩國論。然而今(5日)稍早竟傳出，林宜瑾已悄悄撤案，參與提案、連署綠委名單曝光，引發熱議。

綠委蔡易餘2020年5月也曾作出類似提案，沒想到最後在「黨內壓力」下迅速撤案，成為藍營笑柄。如今林宜瑾竟故技重施，引發討論。今(5日)驚傳民進黨再度撤案，林宜瑾的臉書被網友灌爆，緊急關閉留言，並澄清「沒有成案何來撤案」，強調仍有同仁欲連署，此案牽涉範圍廣，許多條文須跟著變動，既要修就要完整修，尚需時間，議事處對她的提案做出許多修正建議。

對此，律師葉慶元發文直呼：「說好的台獨正名呢？」留言區熱議不斷。

不少人對連署名單感到好奇，綜合媒體報導及簽名比對，雖有部分簽名字體潦草不易辨認，仍可識別出提案綠委5人為：林宜瑾、王義川（手寫於右下角並以箭頭指向提案人）、徐富癸、張雅琳、賴惠員。

根據《自由時報》報導，連署的綠委包括：楊曜、陳瑩、張宏陸、王正旭、莊瑞雄、陳秀寶、林俊憲、吳秉叡、李柏毅、吳思瑤、沈伯洋、伍麗華、黃捷、陳素月、李坤城、吳沛憶、賴瑞隆、王美惠、羅美玲等。

其中，賴瑞隆曾簽在提案人欄，隨後劃掉，補簽在下方。

網友表示「以前都拿國民黨當煞車皮！現在國民黨公開表示不當煞車皮，自動就撤案了！真是沒出息」、「民進黨真丟臉」、「是怕萊爾校長變成下一個馬杜洛吧」、「本來應該從從容容游刃有餘」、「龜縮啦」、「就演演戲安撫一下台獨份子，不然沒票怎麼選」、「台獨已死」。

