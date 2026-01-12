說好的回暖呢？大陸冷氣團減弱還是冷、又飄雨 氣象署細說明

記者施春美／台北報導

氣象署表示，今天大陸冷氣團減弱，北部、宜蘭的氣溫為15~20度，中部 16~21度；南部 16~23度；花東 16~22度。（圖／氣象署提供）

今（12）日大陸冷氣團減弱，氣象署原預估，今天各地氣溫將回升，但不少民眾今發現，北市上午竟飄雨，未如氣象署預報的「回溫、轉暖」。對此，氣象署表示，此因昨(11日)原本預估，12日雲量不多，「未料12日雲量較多，再加上飄雨，予人低溫的感覺。事實上，今天北部溫度提高1、2度。」而南部回溫現象則較不明顯。

氣象署原本預估，今天起各地白天溫度可以回升到20度以上，且以乾冷為主，但民眾今天未感受到明顯回溫，北市甚至飄雨，太陽也未如預期露臉。

氣象署預報員劉沛滕今接受《三立新聞網》採訪時表示，今天大陸冷氣團減弱，各地開始回溫，但民眾未感覺回溫是因今天雲量高於預期，「不免使人感覺溫度仍低，但實際數據顯示，北部溫度已提高1度左右，中午過後，溫度上升會更為明顯。」

劉沛滕表示，由於近來天氣多變，導致實際雲量未如預報，但明天中午後，各地雲量將逐漸減少，各地感受到的回溫會更為明顯。

氣象署今上午10:25表示，今天大陸冷氣團減弱，北部、宜蘭的氣溫為15~20度，中部 16~21度；南部 16~23度；花東 16~22度。至於13日白天至14日天氣，各地天氣相對穩定，需留意輻射冷卻效應造成低溫，中部以北近山區有10度左右的低溫發生機率。

中央氣象署今(12日)上午10:40發布低溫特報。（圖／翻攝自氣象署）

針對今上午10:40發布的低溫特報，劉沛滕表示，這是針對13日凌晨起至13日上午之間，由於大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，新北市、桃園市、新竹縣、金門縣所發布的10度以下低溫特報。由於各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大，民眾應適時增減衣物。

