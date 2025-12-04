即時中心／黃于庭報導

民眾黨主席黃國昌近期爭議纏身，除了「豢養狗仔跟監」燒不停之外，今（4）日又遭媒體踢爆，他已經搬出新北汐止老家1年多，悄悄住進大安區豪宅，每個月管理費高達1.3萬，總價更是逼近億元；對比其過去高喊「居住正義」口號，似乎略顯諷刺。對此，黃國昌也認了，確實搬到外面租屋。

根據《鏡報》獨家報導，黃國昌1年多前搬離位於新北汐止的老家，住進將近70坪、總價近億元的台北大安豪宅。該房位於仁愛路四段，屬於台北精華地段，不僅公設比低，距離捷運站也相當近，明星學校走路便可抵達，生活機能可說相當方便。

另據知情人士踢爆，黃國昌搬進豪宅後很少與鄰居互動，且通常由地下停車場進出，不少住戶也不清楚原來他就住在這裡，其妻出門也多戴上口罩。不過黃長期喊出「居住正義」口號，卻遭踢爆入住台北「蛋黃區」，恐怕又將引發外界質疑。

對此，黃國昌今日坦承，「我2023年把汐止老家拆了以後，當然就要到外面租房子住啊！」

原文出處：快新聞／說好的居住正義？被爆搬進台北蛋黃區「億元豪宅」 黃國昌全認了

