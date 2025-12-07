說好的抵制呢？「壽司郎」上海開幕700組客人等14小時 「比排美簽還難」

2025年12月6日，日本迴轉壽司「壽司郎」在中國上海開幕顧客瘋狂，部分民眾最等上14小時才能吃到。翻攝網路



中日關係一個月來降到谷底，中國祭出各種「限日」手法，不過日本迴轉壽司店「壽司郎」昨（12/6）在中國上海同時開幕2家門市，開門前就有約700組客人排隊，有的客人甚至等候14個小時。上海是「壽司郎」最後一個開設門市的中國一線城市，開幕前就有上海人興奮表示，以後吃壽司郎不用去昆山了，而由於想吃的人太多，也有網友嘆要吃上海壽司郎「比排美簽還難」。

日本共同社報導，「壽司郎」6日在中國上海同時推出2家門店，儘管現在日中關係遇冷，但開業當天盛況空前。僅管中國官方呼籲民眾停止到日本旅遊，多項民間交流及表演取消，但外媒報導，等著進店的中國食客表示「不太關心政治」。

之前「壽司郎」要開幕的消息在網路上已經引起熱議，媒體藍鯨新聞上週報導「上海人終於不用去昆山吃壽司郎了」，文中指出很長一段時間，上海消費者為了吃壽司郎還要跑到昆山，不過，僅管上海開了2家門市，目前想吃上一口依舊不易，因為昨（12/6）起到1個月內2店預約都接近全滿，消費者怨嘆：「在上海吃壽司郎，比排美簽還難。」

其實去年8月，中國民眾就因「壽司郎」示範了一次「口嫌體正直」，「壽司郎」在北京第一家分店8月21日於購物中心「西單大悅城」開幕，由於中國2023年起因福島核一廠排放核廢水而禁止進口日本水產品，「壽司郎」在此氛圍下開幕可能掃到颱風尾。

不過北京電店開幕當天因為人潮太龐大，開店2小時就宣布停發號碼牌，顧客最長得等10小時才能用餐。

