說好的棒球優先呢？大巨蛋主場賽事縮水 兄弟領隊：今年比較艱難

台北大巨蛋要拿來開演唱會還是打棒球？此話題近日在社群上引發熱議，但從數字來看，遠雄的答案似乎已經揭曉。

能容納4萬人的大巨蛋仍被視為中職各球隊的重要主場，希望能多安排賽事，吸引球迷進場，據悉，2026年新賽季中信兄弟大巨蛋主場數縮水剩下11場，領隊劉志威坦言，「今年大巨蛋比較艱難」，場次減少，且假日檔期更少、平日場次較多，會繼續努力爭取。

票房亮眼 大巨蛋成中職「金雞蛋」

自2023年啟用以來，大巨蛋已證明其強大的吸票能力。2024年中職在大巨蛋場次有38場，場均吸引超過 2 萬人進場；2025年場次爭取過程雖幾經波折，但最終增至66場，全年進場總人次突破百萬，場均仍有有2萬132位球迷進場，成為名副其實的票房「金雞蛋」。

而中職人氣王、中信兄弟在台北大巨蛋票房更是亮眼，2024年10場主場開出場均2萬6832人票房，2025年則是15場，場均2萬3921人，並累積4場4萬人滿場紀錄。

檔期遭排擠 假日場次明顯減少

然而，今年情況可能有所不同。今年雖未公布場次，但根據兄弟官網所公布的季票資訊，主場場次扣除47場洲際主場、2場在嘉義棒球場，大巨蛋主場可能僅剩 11 場，較前一年明顯減少。

對此，中信兄弟領隊劉志威在今（2）日的開訓儀式上坦言，今年對各隊來說較為艱苦，大巨蛋場次已確定，詳細的場次數字由中職官方宣布，相信各球隊也會努力，各隊應該都會希望大巨蛋場次至少跟去年一樣，但目前是比去年少。

劉志威表示，站在球團立場，當然會希望大巨蛋主場的場次增加，但目前的結論就是場次變少，「假日的檔期更少、平日場次較多」，他也直言，假日檔期被其他活動占用的感受，比往年更為明顯，但相關安排仍須尊重聯盟整體規劃與協調結果。

產業升級 運動仍是核心

劉志威認為，大巨蛋啟用後，加上12強奪冠後，帶動產業升級，大巨蛋讓職棒正式跨入「運動娛樂化」的新階段，也為整體產值提升創造開端。

「運動娛樂化的核心還是運動，」劉志威強調，台北大巨蛋是媒介，球團努力經營包裝，大家一起合力，希望可以讓運動產業的整體產值再提升，「如何繼續提升，這是接下來大家的挑戰。」