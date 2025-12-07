說好的機率呢？韓國《奇蹟MU》手遊暗改機率遭罰錢，前99抽鎖死0%不給中獎

如今在遊戲的商業模式，最受廠商歡迎、最賺錢的肯定就是機率型的「轉蛋」，抽裝、抽卡、抽角色等，雖然保底抽滿可能要花上數千到 1 萬台幣不等，但總會有人相信自己運氣夠歐洲，可以在保底前花便宜的價格抽到。當然這前提是遊戲公司夠「誠實」的情況下。最近韓國公正交易委員會（KFTC）對知名遊戲大廠網禪（Webzen）開罰，指出其旗下手機遊戲《MU Archangel》（奇蹟 MU：大天使）涉及欺騙消費者的轉蛋機率造假行為，處以 1 億 5800 萬韓元（約新台幣 330 萬元）的罰款。

機率公開也不一定是真的，只能看官方的良心。（圖源：MU Archangel）

根據外媒 This is game 報導，官方在遊戲內舉辦的轉蛋活動中，刻意隱瞞了「保底機制」的真實運作方式，讓玩家誤以為每次抽獎都有機會獲得稀有道具，實際上卻設置了嚴格的次數門檻。KFTC 公布的調查數據顯示，網禪在遊戲中設定了一個機制，玩家抽取次數達到「特定門檻」之前，獲得稀有道具的機率完全是 0%。

像是在某些活動中，稀有道具在玩家進行第 50 次到 149 次抽取之前，是完全不可能被抽到的；具體案例像是「傳說飾品套裝」，玩家在前 99 次抽取時的中獎率被鎖定為 0%，直到第 100 次抽取開始，機率才真正提升到 0.3%。然而，官方在機率公示中卻只標示了 0.25% 等固定數值，嚴重誤導玩家認為從第一次抽獎就有機會「一發入魂」成為歐洲人。

這起事件被認定違反了韓國的電子商務消費者保護法，雖然網禪聲稱這是單純的標示錯誤並道歉，但監管機構認為該行為嚴重損害了玩家權益。數據指出，受此影響的玩家人數超過 2 萬人，但截至目前為止，只有不到 5% 的受害者（約 860 人）獲得了退款或補償。相比於同期也因為機率問題遭調查的 Krafton、Gravity 等其他遊戲公司只被處以較輕的罰款，網禪因為涉及「前幾抽機率為 0%」的惡意欺騙設定，才會遭到當局更嚴厲的懲處。