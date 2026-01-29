說好的燒肉隨便點呢？ 老闆尾牙裝闊「偷偷刪單」害她餓整晚

女網友抱怨老闆裝闊叫大家尾牙隨便點，結果卻偷偷將她點的東西刪掉。（示意圖，Pixabay）

年終歲末正值尾牙季，卻有老闆害員工在餐桌上餓了整晚。一名女網友近日上Dcard抱怨，公司尾牙吃燒肉，老闆裝闊叫大家隨便點，卻偷偷把她點的東西刪光，讓她超傻眼。

原PO表示，老闆說好了尾牙大家隨便點，她拿到平板看完菜單，便點了800元左右的牛肉和刺身，最後由老闆送單，但她等了許久，都不見牛肉和刺身上桌。

於是原PO好奇發問「我點的牛肉怎麼都還沒來？」老闆聽到後說「蛤？那是妳點的喔！」然後告訴原PO「桌上還有很多，這邊吃完再點。」可桌上明明只剩下兩盤豬肉跟一些海鮮，原PO這才知道她點的東西都老闆默默刪去。

原PO無奈表示，私下跟朋友去吃那間燒肉，兩人吃到4,000、5,000元，尾牙上她已經很克制沒點太貴的食材，強調她絕非不識相，何況多數員工都希望尾牙變現，是老闆堅持要聚餐，還要大家隨便點，結果弄得這麼掃興，「老闆這行為給幾分？」

貼文一出，網友們紛紛替原PO感到不值，「是不會選吃到飽的喔？口袋沒錢又愛裝派頭」「0分」「的確是讓妳隨便點 只是他會隨便刪😂」「吃飯前說隨便點，結果根本請不起」。

