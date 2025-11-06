說好的窮台呢？ 百萬網紅酸鬧劇一場：政府精神分裂不斷打臉支持者

政府先前種種反對普發1萬的理由歷歷在目，如今態度180度大轉。（鏡報鄒保祥攝）

普發1萬元登記入帳作業昨（5日）開跑，但政府先前種種反對理由歷歷在目，連不少支持者都高喊拒領，如今態度卻180度大轉。百萬YouTuber Cheap狠酸普發1萬就像一齣鬧劇，政府因為1萬塊不斷精神分裂，一再打臉支持者。

「說好的窮台呢？」Cheap今日在臉書表示，按照當初民進黨立委沈伯洋的說法，普發現金是「窮台三招」之一，使台灣財政惡化、人民陷入困苦，會給中國趁勢統一的機會。所以執政黨全力阻擋，並找來學者專家背書，好似只要一發錢台灣就完了，妥妥的毀憲亂政。

結果大罷免一結束，政府髮夾彎轉得比拓海還快，普發1萬突然從可以考慮進化成非做不可，Cheap直接點名沈伯洋「PUMA老師，說好的窮台呢？當初那些拚命護航、不領就是高尚的信徒呢？」同時調侃當初行政院附和法師釋昭慧拒領1萬的主張，一度考慮增設「不領取」的選項。

Cheap彙整政府對普發1萬態度轉變的過程，以及支持者個階段的反映：

政府：我們不會普發，這是毀憲亂政

支持者：對！窮台！

----大罷免失敗，民調崩盤----

政府：其實我們可以發錢

支持者：嗯？我不支持普發，但我會領

政府：其實你也可以不領，有這功能喔

支持者：這什麼鬼？誰需要這個功能？

政府：（被罵爆）好，那取消

支持者：1萬元，真香！

Cheap直言整個普發1萬就是一齣鬧劇，看政府因為這1萬塊不斷上演精神分裂，甚至還想把發錢搞成道德考驗，「真的蠢到炸，打臉自己的支持者一次不夠，還要打兩次。」

