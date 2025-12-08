說好的里昂呢？GameStop意外洩漏《惡靈古堡9》第二主角竟是「伊森之女」

《惡靈古堡9安魂曲》（Resident Evil Requiem）即將在 2026 年 2 月推出，目前製作人已經確定會有老朋友回歸，因為先前各種謠傳，許多人都認為肯定是人氣最高的「里昂」。然而，知名遊戲零售商 GameStop 最近疑似在《惡靈古堡9安魂曲》的商品頁面上，意外洩漏了還沒公開的關鍵情報，透露第二位可操作角色疑似為《惡靈古堡8村莊》中的「蘿絲」。

蘿絲會是 9 代可操作角色之一？（圖源：Resident Evil Village）

根據國外 Reddit 論壇網友截圖發現（目前已經修改回去），GameStop 在該遊戲的「豪華鐵盒版」的內容描述中，明確列出了包含「蘿絲」的面罩獨特外觀以及 3 套專屬服裝。由於這些額外獎勵通常只會給可操作角色使用，因此這項基本上就代表了《惡靈古堡8村莊》和 DLC 中登場的伊森之女，很有可能是本作的第二位主角。

這項消息對玩家社群來說相當震驚，因為在此之前，網路上的主流傳聞幾乎一面倒的指向系列經典角色「里昂」會回歸擔任可操作角色。然而，目前的官方情報只確認了新主角「葛蕾斯」。假如 GameStop 的洩漏屬實，這代表著蘿絲將會和葛蕾斯一起同推動故事發展，這與先前 PlayStation Store 曾流出里昂將是可操作角色的消息產生了矛盾，也讓原本期待里昂回歸的粉絲感到困惑，不確定這是否代表里昂被取代，還是這代遊戲實際上擁有多達 3 位的可操作角色群。