說好的雞排呢？ 台大發聲明：不鼓勵也不支持 籲明辨網路消息

許多民眾到台大傅鐘前卡位「拿雞排」，但遭原PO「放鴿子」。 圖:翻攝自黑特帝大

[Newtalk新聞] 鳳凰颱風逼近之際，一名自稱「台大大氣系學生」的網友豪語預測台北一定會放颱風假，甚至賭上「系上招牌」，放話若預測失準就要在台大傅鐘送出300份雞排與100杯珍奶。消息傳開後，不少民眾興沖沖清晨就到校園排隊，沒想到最後成了一場徒勞無功的「空歡喜」。

爭議延燒後，台灣大學也出面澄清。校方今日聲明指出，相關貼文來自匿名平台，無從確認發文者身分，更不能直接視為台大師生言論；任何未經證實的內容都可能涉及不實訊息，媒體及社會大眾轉載時應更為謹慎。校方也強調，若活動會吸引大量人潮，必須依程序事前申請，但這起事件未經過任何核准就讓外界民眾大量湧入校園，不符合公共空間使用原則，必要時校方會依規勸導或制止。

以下為聲明全文：

相關貼文是透過匿名平台發布，台大無從確認發文者身分，遑論是否為台大學生，發文者應審慎考量資訊正確性與可能影響，自負法律責任。台大呼籲媒體與大眾在報導與轉載時，應認清網路謠言匿名與假訊息充斥的特質，避免將匿名貼文直接等同於台大師生或特定學系，以免誤導社會。

此次事件吸引大批民眾今天聚集在台大校內，台大提到，校園空間主要用途在於教學與研究，任何可能吸引大量校內外人潮聚集的活動，應事前依規定向相關單位申請與審核。

此事件未依正式程序申請，卻引發大量人士聚集校內，不符合台大對公共空間合理使用與維護秩序的原則，校方不鼓勵、也不支持此類未經核准的活動，必要時將依相關規定予以勸導或制止。

台大呼籲，全體師生與社會各界應理性明辨網路訊息，避免因匿名發言或網路謠言造成不必要的誤解、風險與社會成本；另外，有吸引大型人潮活動擬於台大校園舉辦，應依規定向主管單位提出申請，共同維護安全、友善的校園環境。

