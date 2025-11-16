說好的雞排呢？自稱大氣系網友匿名道歉「不是台大學生，只是想發洩情緒」 網疑貼文真實性

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

日前鳳凰颱風來襲時，一名自稱「台大大氣系」的匿名網友預測放假失準，在臉書社群表示將於今（16）日在台大發放300份雞排與100份飲料，然而今日卻「放鳥」前來排隊的民眾，讓不少人相當不滿。稍早有網友匿名在同平台致歉，稱「我不是台大大氣系，也不是台大學生」，僅因自己感情和情緒問題，一時衝動想發洩；不過許多人則懷疑該貼文的真實性。

自稱台大大氣系的學生宣布發放300份雞排後，卻在今日「放鳥」欲領雞排的民眾。（示意圖／unsplash）

鳳凰颱風近日襲台，自稱台大大氣系的網友在臉書粉專「黑特帝大」發祭品文，稱台北至少會放2天颱風假，若失準的話將會發放雞排與珍奶。當台北連兩天都未放颱風假後，該網友隨即表示將於今日中午在台大傅鐘前發放飲食，吸引超過五百人前往排隊，然而卻始終沒有出現，引發排隊群眾不滿。

稍早，再度有網友匿名在「黑特帝大」發文，表示除了為欺騙大眾致歉外，也坦承自己並非台大校友，僅是因自身感情、情緒問題而發洩。

不過，對於這篇道歉內容，多數網友皆不領情，也有人質疑這是不同人造假：「道歉可以，先發雞排、中辣不切謝謝」、「先發雞排給台大大氣系全體師生」、「這裡是匿名粉專，我怎麼知道你是不是真的那位？」、「信我是秦始皇還是他？」、「你怎證明你是本人？」

以下為該網友的致歉內容：

大家好，我想為「台大大氣系雞排」這件事道歉。

首先，我不是台大大氣系，也不是台大學生，我是其他學校的，已經畢業了。

當初在匿名版自稱大氣系，發颱風假＋雞排文，只是因為自己感情和情緒問題，一時衝動想發洩，結果造成整個系、學校，還有無辜同學被牽扯進來。

對台大大氣系全體師生、被提到的林姓同學，以及那位被我情緒波及的女生，還有去傅鐘排隊、被我耍到的人，我都真心說一聲：對不起。

匿名不代表可以不用負責，這次是我極度幼稚、沒肩膀的行為，我會承擔後果，也會記住這個教訓，不再重蹈覆轍。

希望這件事情到這裡可以畫下句點。

假冒台大大氣系匿名網友稍早發布道歉文，稱自己僅是發洩情緒。（圖／翻攝自臉書黑特帝大）

