說好的雞排呢？ 賭上「台大大氣系招牌」翻車…500人今排隊撲空！最新貼文改17日發

台北沒放颱風假，網友宣布將在傅鐘發放雞排。翻攝臉書



鳳凰颱風雖然登陸台灣20分鐘就消散，但是事前不少預測都認為鳳凰有可能成為穿心颱，恐對台灣造成不小威脅。就有一名在網路上自稱台大大氣系學生的網友，預言台北市會連放兩天假，失準就發雞排珍奶，結果宣布今天（11／16）中午在台大校園內發放雞排，現場一度湧入500位民眾及學生排隊，但時間到卻未見網友現身發雞排，大部分排隊民眾失望離開。

一名網友在「黑特帝大」臉書社團發文，自稱是台大大氣系，在上週斷言台北市會因鳳凰颱風放假至少2天，少一天就請100份雞排和珍奶，還霸氣放話「賭上大氣系的招牌！」結果台北市並未因鳳凰颱風停班停課，黑特帝大社團內又有人發文表示，會在16日中午12點於傅鐘前發放。

今天一大早，清晨6點多就有民眾到現場排隊，現場聚集超過五百名學生及民眾。但今天中午12點過後，完全沒有發放雞排的情況，現場只剩一群空等的民眾與學生。不少民眾都悻悻然離開，也有民眾說願意相信繼續等。

不過今天下午2點多，臉書社團「黑特帝大」又有貼文指出，該貼文以「台大大氣系」名義發布最新說明，宣布活動將改至明天（11／17）分批發放。貼文指出，因應雞排店需求量過大，臨時更動時間。新的活動資訊如下：

時間地點：11月17日於台大傅鐘下發放。

分批領取時段：12:00、14:00、16:00、18:00

每時段限量50份，採批次方式控管人流。

另外，該貼文規定領取方式，現場將發號碼牌，並以學生證號登記，避免重複領取。台大大氣系也呼籲民眾勿推擠，依序排隊，此外，領到雞排者需協助打卡分享，號碼牌背面附有大氣系的IG與FB QR Code，並將從貼文中抽出三名幸運者，致贈台大圖書館一冊自選書籍。

