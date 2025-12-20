說好的F-16「自動防撞地系統」？ 空軍稱預計2026開始加裝 一窺運作概念詳解

我國空軍的F-16戰機，儘管已經全數完成構改升級，實則仍未加裝自動防撞地系統。(資料照)

不久前，又有空軍的飛行員，在訓練中陷入G力昏迷。儘管這次人機都平安，卻也意外揭露了對美採購的「自動防撞地系統」，目前仍未加裝在F-16戰機上。這項保命裝置，能藉由系統感測判斷，在即將觸地前，自動改變航向。空軍就是基於過去的撞山事故，提出採購需求。不過這段等待的期間內，已經因為相似原因，再損失兩名優秀飛官。

我國空軍的F-16戰機，儘管已經全數完成構改升級，實則仍未加裝自動防撞地系統。(資料照)

F-16戰機因其設計特性，自身的高機動性使其在空戰運動表現特別優異，例如能夠快速向高空鑽升或以最小角度轉彎迴避。但高機動性的背後，伴隨而來的，永遠是強大的 G 力負荷。

前空軍F-16戰機作戰隊長宋文溪表示，F-16本身設計就是屬於纏鬥型的飛機，非常靈巧，G力能夠非常快速建立。

前空軍F-16戰機種子教官黃揚德解釋，F-16主要執行對地和對空兩大任務。在被敵機鎖定時進行逃脫動作，或是在對地投彈後脫離時，都會產生大G力情況。宋文溪進一步說明，脫離動作最少要5個G力以上，低空情況下甚至規定需要6個G力以上，才符合訓練要求。

退役F-16戰機飛行員指出，在執行空中迴避或是對地、對海炸射後的脫離時，大角度的飛行動作，G力都會快速增加，也考驗飛行員的抗G動作。(圖／軍聞社)

然而，飛行員一旦陷入G力昏迷或空間迷向，觸地墜毀前的最後一線生機，通常不是電影情節那般，來自於無線電另一頭、資深教官的呼喚；而是依靠飛機的防撞地系統。

黃揚德表示，F-16早期型號就有防撞地系統，當飛機接近地面時，系統會依據預判給出警告。宋文溪補充說，系統使用雷達高度表計算可能的碰撞危險，會顯示一個大叉，飛行員需在2秒內做出反應。

2018年6月的漢光34號演習中，一架F-16因戰管引導瑕疵撞山失事。其後，空軍應立法院要求，為麾下F-16機隊提出加裝自動防撞地系統的採購需求。然而，近期另一起飛官陷入G力昏迷的事件，變相揭露，系統並未在鳳展專案升級構改的執行過程中，完成加裝。

黃揚德解釋，自動防撞地系統需要數位飛操控制，而將批次40以前版本的F-16戰機，從類比飛操改為數位飛操，全世界尚無先例，因為技術難度和成本極高。如今我國的F-16 AM/BM Block 20，未來將採取在類比飛操外，另外加裝數位飛操電腦，作用類似橋接轉換。屆時自動防撞地系統加裝完成後，當演算法判斷有危險時，就能直接接管飛機控制，將飛機帶起來避開危險。

我國F-16 A/B戰機性能提升案開始執行時，因為起初未加構；且系統一開始並不相容，使得自動防撞地系統，直到美軍去年完成整合驗證後，未來才得以著手安裝。空軍預估從2026年開始加裝。(圖／TVBS)

我國F-16 A/B戰機性能提升案，早從2012年就開始啟動。不過自動防撞地系統加裝案，則是在2018才發生，隔年才獲得美方核准。然而，因為系統不相容，必須另行研發。在美軍去年完成整合驗證後，未來才得以著手安裝。空軍預估從明年開始加裝，目標在2028年專案期程延展結束前全數完成。至於新購的66架F-16V，空軍則表示全數都會內建此系統。

宋文溪詳細說明，新系統使用飛機的任務管理電腦計算，結合地貌雷達和精準GPS數據，判斷前方是否有障礙物。如果飛行員未及時反應，系統會立即接管，將飛機改平並向上爬升，避開危險區域。這對於空間迷向的飛行員也相當重要，同樣可以防止撞山事故。

不過系統研發的複雜性，也包括需要與正常操作取得平衡點。黃揚德指出，某些對地任務本來就需要低空飛行或對著山頭進行攻擊，系統不能在飛行員準備俯衝投彈時突然接管飛機，反而影響任務。

「自動防撞地系統」(Auto-GCAS)的運作概念，即為將既有的高度警示功能，藉由飛操電腦，感知到飛行員可能因為G力昏迷等原因無法操作時，由系統主動接手改正飛行方向，避免觸地失事。(圖／Lockheed Martin)

綜觀來看，強化對地、對海精確打擊效能，同時確保與地障的安全距離，成了 F-16 性能提升的兩大重點。

國防院中共政軍所副研究員舒孝煌表示，我國F-16性能提升的採購項目中，也包括強化遠距反艦能力、對地面或海面移動目標的打擊能力，以及反輻射能力。而那些都是我國過去較為缺乏的戰力。

鳳展專案原訂於2023年全數完成，但因增購多項裝備和武器系統，包括狙擊手夾艙、夜視鏡、任務訓練中心、跳頻無線電、自動防撞地系統及AGM-154C等遠程武器，使得經費和期程都二度展延至2028年。從品項來看，對地精準打擊能力是補強重點。

鳳展專案原定於2023年結案，後續因加構多項裝備與武器，又因交付期程延後，使得全案展延至2028年。(圖／軍聞社)

舒孝煌補充，F-16因其外觀、作戰能力和飛行特性非常刁鑽，加上升級後的對地作戰非常敏捷靈活，是當初美軍飛行員另行給其「Viper」（毒蛇）的非正式稱呼的原因之一。

強軍大計雖然時間和金錢成本高昂，但若能保護寶貴的戰力不因各種失誤提前折損，這些投入也才有價值。

