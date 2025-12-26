說好買小車卻訂休旅！ 他怨男友「被洗腦」 網搖頭：女業務沒錯





買車和生活習慣和人生計畫相關，若情侶共同買車考慮的因素就更多。有網友抱怨，原和男友討論好買適合市區開的小車，未料男友獨自去看車後直接改訂休旅車，讓她傻眼又不滿。

該名網友在論壇Dcard上以「男友被女業務洗到買休旅車」發文抱怨，表示自己和男友之前已經就買車一事討論了好幾個月，之後兩人達成共識，考慮到目前只有兩人生活、自己不喜開大台的車、市區好停車等因素後，確定要買福斯Golf。沒想到男友休假時自行到展間看車，最後竟被業務說服，直接改買休旅車Tiguan。

▼原PO表示原本自己和男友經過討論，已經決定買適合市區開的小型車，沒想到男友獨自取看車後，竟被業務說服下訂了休旅車。（示意圖／取自Pexels）

這個結果讓她傻眼，也很氣憤。之後才得知男友當時事被女業務以「年底折扣多」、「未來結婚生小孩一定用得到」等理由說服，改訂了Tiguan。男友甚至反過來勸她「車要買大不買小」，讓她覺得既錯愕又無力。最終只能以「自己出買頭期、後續車貸是由男友繳」的理由勉強安慰自己。

此貼文吸引眾多網友留言討論，有些網友認為從長遠來，「買大真的比較不會後悔」這個論點確實沒錯：「買大車是少走幾年彎路」、「車買了之後漸漸的雜物一定會變多，空間只會越來越不夠用」、「如果折扣後真的有殺是我也買大不買小」、「我覺得直接買休旅車是對的，有小孩真的很需要休旅車」、「golf真的不適合帶小孩….你男友考量到未來是對的」、「家庭考量確實是買大，golf兩人世界的」，還有近期也去看過車的網友條列分析原因：「1.Tiguan我去問折扣殺是真的，折完跟Golf差沒多少是我也直上 2.Tiguan有通風加熱按摩座椅，妳應該會更喜歡 3.Tiguan其實也不會難開，視野開闊又有自動停車跟環景」。

▼有一派網友認為，將來若有結婚生小孩的打算，買休旅車的空間的確比較足夠。（示意圖／取自Pexels）

但也有另一派網友指出，問題的關鍵並不只是車款大小，而在於原PO男友缺乏「尊重與溝通」，擅自決定更改車款並直接下訂的做法，當然會讓原PO感到不舒服：「突然被告知買了別款車，當然多少會感到不舒服，至少下訂前要知會一下啦」、「首先原本想買的那台是兩人『共同』討論好得出的結論，今天男友想改買別台也可以拿出來討論啊，他今天甚至連知會一聲都沒有更不用說有沒有討論了還直接簽約，更何況女方也有出頭期也有基本的知情權吧，今天不管買哪台車比較好，最基本的知會一聲也沒有就先斬後奏是有在尊重人?」、「我覺得不是對不對的問題，是你們一開始講好要買golf，後面要改也沒跟你知會討論下，直接決定，會讓人感受很差」。

（封面示意圖／取自pixabay）

