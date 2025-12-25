即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

接近年末，儘管明年度中央政府總預算案今（2025）年8月就已送入立法院，但迄今仍無機會送入委員會進行實質討論與審查，倒是藍白提出彈劾總統賴清德一案，已被列入明（26）日大院的院會議程。對此，民進黨立委王定宇今（25）日痛批，國家安全是台灣民主自由與經濟發展的基礎，並無黨派、族群色彩之分，若阻擋國防預算的審查，唯一稱心如意的就是中共與中國解放軍。





王定宇指出，今年已經過到最後一週了，迄今2026年的年度預算還擋在程序委員會外面，藍白聯手讓國家的年度總預算，連付委審查都沒有，連一毛錢都不讓人審，這導致國家施政的延宕、新增計畫無法執行。

廣告 廣告

王定宇說明，按照相關法律規定，如果立法院不審預算，未來只能延續2025年既有的預算去執行，所有新增計畫、新興預算都無法動支；其中攸關國家安全的年度例行的國防預算、新興計畫與新增預算，大約有780億會因為藍白不審預算，導致無法動支。

他透露，這影響到國防預算裡面的14%，但影響遠大於表面數字的百分比，受到衝擊的計畫相當多，包含建構台灣戰場醫療急救能量的「軍事醫療投資」、幻象2000等七型軍機的重要零部件、F-16作戰支援的電戰莢艙、魚叉岸置型防衛飛彈、遠程精準打擊的火力、指管系統、油料、彈藥與裝甲車的相關維護，都因藍白聯手阻擋國防預算審查，無法獲得。

另，王定宇強調，攸關國軍作戰能力的訓練計畫，不管是到美國受訓，或請具備現代化作戰經驗及訓練能力的教官來台協訓，相關新增計畫、新興預算無法進行，而這些訓練和指管系統，也攸關台灣能不能建立跟盟軍間的聯合作戰默契與能力，以及指管一體化鏈結，讓盟軍跟台灣的國防能夠互相奧援，這都是影響國安非常重要的項目。

王定宇說，國家安全是台灣民主自由與經濟發展的基礎，並無黨派、族群色彩之分，若阻擋國防預算的審查、妨害國家安全，唯一稱心如意的就是中共與中國解放軍；若台灣連年度例行國防特別預算都無法審查，不只影響國軍戰力，也對國際釋放出台灣沒決心保護自己的錯誤訊息。

他進一步透露，年度預算的延宕，將衝擊國防特別預算、國防特別條例、重要的軍事投資及對外的軍事採購，或者國造武器系統的取得，都會因這些新增計畫、新興預算被阻擋下來而無法進行。

「有的可能只是延後延遲，有的是錯過了這個機會，未來要再取得將會難上加難」，王定宇語重心長地說，真的希望盡快能夠審查年度預算，這是立委的本分，如果透過綁架預算審查、不審預算，來逼迫行政單位接受藍白通過的違憲、增加預算支出的決議，此行為本身就是違反憲法的規定，也直接傷害了國家的利益、人民福祉。

最後，王定宇喊話，希望藍白想清楚，民主國家人民最大，台灣人民也應該張大眼睛看清楚誰在違憲、勒索、綁架與不審預算，要逼行政單位來聽立法院的增加預算支出的違憲決議，是誰在透過綁架預算審查在傷害國家的安全、人民的福祉？人民應該把憤怒發出來，否則國家建設的延宕、國防安全的損害，受害的還是全體人民。





原文出處：快新聞／說好顧民生？藍白卡總預算排彈劾總統案 王定宇批「傷害國安」

更多民視新聞報導

綠批立院函文救高虹安! 韓國瑜喊:會給大家答案

輿論戰進化了？傳解放軍「買網紅攻擊台灣」 王定宇：殺傷力恐更強

中國認知戰「明確分工體系」曝光！綠委驚喊：親共媒體也會幫忙

