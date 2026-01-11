說好「7日純玩團」 浙男帶父母遊四川 為何最後花7萬？

原本標榜「純玩團」的四川七日遊，最終卻演變成高額購物行程。浙江嘉興一名顏先生反映，他請了年假與父母報名參團後，不僅行程與宣傳不符，還在旅途中被頻繁帶往購物店，花費高達7萬多元人民幣(逾1萬美元)。儘管部分款項已退，但團費至今無著落，相關部門已介入調查。

顏先生住在浙江嘉興桐鄉。去年10月，他在當地康樂路上的康華文旅嘉興有限公司，為自己和父母報名了一個七天六晚的四川旅遊團，每人團費打折後2660元(人民幣，下同)。顏先生當場交付團費後，對方又稱從杭州飛成都價格較高，建議改從寧波飛往宜賓。

顏先生稱，報名時對方提供兩種方案，一種包含特產超市，另一種包含購物店。由於想前往樂山大佛，他選擇了後者，行程涵蓋成都自由行、黃龍、九寨溝、峨眉山、樂山及熊貓樂園等景點。簽約時，對方使用平板讓他電子簽名，未提供紙本合同，當時簽合同時發現有許多購物店。

實際出發後，顏先生對旅遊體驗十分不滿。他表示，行程安排緊湊，每天清晨四、五點集合，乘坐的卻是條件較差的大巴，原先承諾的四星級酒店也與實際不符。行程中還不斷增加索道費、交通費。首日前往黃龍時，在導遊「提醒」可能會有高原反應的情況下，顏先生買了百餘元藥品。

兩天後，導遊開始頻繁帶團進入購物店。顏先生稱，在和田玉店內，若不消費便被限制上車，「我們那時候也買了和田玉，這塊三千多，我爸也買了一個，大概兩千多。」顏先生說，甚至上廁所也被收取費用。

之後幾天，他們又陸續被帶往廚具、翡翠玉器店，光玉器消費就高達3萬多元，總消費超過7萬元。經多次交涉，顏先生目前大部分商品已退，但需自行承擔運費，僅留下兩個和田玉掛墜。

顏先生的主要訴求是退還團費，然而他近期發現康華文旅已關門，無法聯繫負責人。成都方面的旅行社則表示，合同中已明確標注5處購物點及自費項目，購物遵循「自願原則」，且康華並未將團費轉交，實際等於免費接待。

桐鄉當地職能部門介入後確認，康華文旅未取得旅行社經營許可，已作出行政處罰，其餘爭議建議走法律途徑解決。

