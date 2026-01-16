說好32k「實領2字頭」她嘆上當了 過來人揭關鍵：下次問清楚





求職時薪資是重要條件，但有網友表示，看到某醫院行政人員的徵才訊息寫薪資「32K以上」，入職後才發現固定薪水僅2萬9千多元，要加上全勤獎金才能破3萬，直呼想逃。



該名網友在論壇Dcard上以「固定薪29,364該逃嗎」為題發文訴苦，表示自己之前是在人力銀行上看到中部某醫學中心徵求行政人員的訊息，當初的徵才資訊中標註的薪資「32,000以上」，面試時也沒有提到有試用期相關規定。但當她正式入職後，才發現固定月薪只有2萬9364元，如果想徵才訊息中的「32,000以上」，是要靠績效獎金和全勤獎金才有機會達成，而且這份工作還有三個月的試用期，讓她突然有種「上當了」的感覺。

她無奈表示，雖然3萬2千元也不算高薪，但至少是她原本以為的固定底薪數字，然而如今自己只要請一次假，薪水馬上就落到2字頭，忍不住想「到底要怎麼活下去啊」，尤其看到醫院其他員工的薪資都比自己高，更感到自卑。她也坦言自己真的很想逃，但看其他公司開出的職缺薪水也很低，陷入進退兩難的困境。



此案例引來許多網友留言討論，不少網友認為原PO的基本薪資確實偏低，比列舉許多其他行業基層員工薪資做對照：「我最近路過一間新開的小7，薪水開3萬8」、「超商／飲料店／火鍋店／飯店員工都底薪超過這個吧？但基本上38000左右」、「這薪水寧願做保全，穩穩拿4萬以上，還有很多時間做自己的事」、「我家附近一間手搖店無經驗起薪39,000」。

也有許多網友指出，行政職缺起薪通常較低，且容易被取代，若重視薪資和職涯發展，確實要考慮換跑道：「行政大多數都很低薪，聽起來好聽而已，實際上薪水超少，建議你快逃」、「做行政薪水都很低，然後做的事多又雜」、「任何公司的行政工作薪水就是如此，因工作很容易被取代，老了更容易被資遣」、「醫院行政本來錢就少，某些服務業錢多，醫院的好處大概是工作內容熟悉後就安逸了，錢少事多是真的而且幾乎一個蘿蔔一個坑不好請假，穩穩做一陣子可以，長久待不太建議（如果你在意薪資成長與職涯發展」。

還有網友以原PO的案例作為借鏡，提醒大家，面試時一定要問清楚薪資結構和給薪方式，避免到職後才發現與想像中不同：「雖然有些人會覺得面試問這個不好，但我還是覺得面試要問清楚薪資福利計算方式，避免進去之後有問題又無法保障自己權益，正常的公司是不會避談薪資福利的」、「很多職缺都喜歡寫底薪+績效+全勤之後的薪水來騙人，你如果覺得做起來很不舒服那就逃，但如果你覺得還可以就再觀察」、「下次問清楚薪資結構問題，這也算經一次長一智」。

