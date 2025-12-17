說川普有「酒鬼型人格」？白宮幕僚長喊冤：被斷章取義抹黑

美國白宮幕僚長威爾斯接受《浮華世界》（Vanity Fair）專訪，驚爆美國總統川普有「酒鬼型人格」，報導曝光引發譁然，威爾斯在社群平台X發文駁斥，痛批該文是「刻意斷章取義的抹黑之作」。

《路透社》報導，威爾斯（Susie Wiles）在X發文痛批該報導是「刻意斷章取義的抹黑之作，攻擊我與史上最優秀的總統、白宮團隊與內閣。」她並指報導忽略關鍵背景，刻意營造負面形象。

至於川普（Donald Trump）也出面力挺威爾斯，他對美國《紐約郵報》表示，自己對威爾斯「完全有信心」，甚至認同她對自己性格的形容，「她說得沒錯」，川普說，自己確實有「佔有與上癮型人格」。

美國副總統范斯（J.D. Vance）也替威爾斯辯護，稱她對內對外始終如一，從未對總統不忠，「我從未見過她對美國總統不忠，這讓她成為總統能要求到的最佳幕僚長。」范斯還半開玩笑地說，「有時我確實是陰謀論者，但我只相信那些是真的。」

根據《浮華世界》報導，威爾斯談到川普的性格，語出驚人說，「川普有一種酒鬼的性格（an alcoholic’s personality）。他運作的方式是，覺得沒有任何事情是他做不到的，零限制、完全沒有。」她並形容范斯「10年來一直是個陰謀論者」，還嘲諷美國科技大亨馬斯克（Elon Musk）轉發爭議言論時，「可能是在微量服用藥物」。

