「說我拿中共的錢」館長開吉媒體！ 盼跟沈伯洋一樣當個正當台商

網紅「館長」陳之漢今日宣布對《自由時報》提告。（本刊資料照）

網紅「館長」陳之漢今（28日）宣布對《自由時報》提告，理由是《自由時報》以獨家報導方式，稱他與中國企業以500萬人民幣（約新台幣2,200萬元）簽約，並由中國網路巨頭網易負責操刀社群經營，成為中共統戰部隊扶植對象。

根據《自由時報》引述「知情人士」說法，中國高端茶葉品牌華祥苑集團，近期和館長簽下500萬人民幣代言合約；此外，中國網路巨頭網易公司，將確保提供「智慧館長1號」在社群平台上的流量，負責提供技術與流量，背後疑似由中共統戰部隊親自操刀，動員多間具官方色彩公司，全方位挹注資金，以商業合作之名，行統戰之實。

所謂的「知情人士」還表示，館長風格深受中共喜愛，統戰部隊為利用他在台灣網路社群的影響力，視其為重點扶植對象。

對此，館長今日在官方粉專「飆捍」宣布決定對《自由時報》提告。他發文表示，今日《自由時報》報導他拿中共的錢，雖然現今司法嚴重被民進黨控制，他知道可能告不贏，但仍會提告。

館長不滿表示「我只想講，我很辛苦也很累，努力在大陸當個正當的台商，就跟沈伯洋或是民進黨去大陸賺錢一樣，為何台灣民進黨的媒體可以亂寫？就因為台灣法律你們說了算是嗎？」

