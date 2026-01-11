說散就散1／曾獲蘇打綠阿福賞識 鹿洐人宣布解散：確實滿不容易

鹿洐人強烈的音樂風格頗受粉絲歡迎。（圖／翻攝自鹿洐人臉書）

樂團鹿洐人由主唱兼吉他手謝博安、貝斯手寶仔和鼓手天裔組成，在2018年底成軍，2020年發行首張EP，接著又推出專輯，獨特又強烈的音樂風格，配上頗有深度的歌詞，讓他們受到年輕聽眾喜愛。可惜好景不長，2026年才剛開始，就傳出鹿洐人解散的消息，其實他們的臉書粉絲專頁從2024年7月就沒有再更新，一切似乎有跡可循，但還是讓歌迷們震驚又不捨。

蘇打綠阿福相當欣賞鹿洐人。（圖／翻攝自阿福臉書）

當初鹿洐人能進軍歌壇，全都因為受到蘇打綠團長阿福的賞識，把他們簽為旗下藝人，不過團員們坦言當時覺得有點害怕，因為阿福本人跟合約都太「佛心」，讓他們不敢相信，甚至一度懷疑阿福是不是心懷不軌，加上當時有其他公司來洽談，三人花了近一年的時間才決定簽給阿福。

鹿洐人當初考慮近一年才決定簽給阿福。（圖／翻攝自鹿洐人臉書）

比較早接觸演藝圈的謝博安比其他兩位團員更有經驗，因此會比較多慮，但後來轉念一想，不論發生什麼事情，兄弟都會陪在一旁，便決定放手一搏，結果後來連阿福都成為他們的兄弟，笑說：「越認識越覺得福哥很愛我們，是真心的愛我們。」

主唱謝博安14歲就成為《超偶》冠軍。（圖／翻攝自YouTube）

除了大咖老闆慧眼識英雄，謝博安本身也自帶不少粉絲，27歲的他從小就展現出歌唱天賦，14歲時參加《超級偶像7》，一路過關斬將，成為《超偶》最年輕的冠軍，並獲得許多粉絲喜愛，後來還跟傅孟柏、柯佳嬿一同主演電影《你的情歌》，與金鐘帝后上演三角戀情。

謝博安曾與柯佳嬿、傅孟柏一同主演電影。（圖／翻攝自甲上臉書）

本刊讀者曾直擊鹿洐人在路邊免費開唱。（圖／讀者提供）

綜觀所有條件，鹿洐人其實頗具優勢，可惜的是他們剛推出音樂作品就遇到疫情，無法宣傳也少了演出機會，大大縮減了他們發展的可能性。近幾年鹿洐人也會參加各種音樂祭，時報周刊CTWANT讀者還曾直擊他們在台北市忠孝復興捷運站旁免費開唱，不難看出他們對音樂的熱愛。

鹿洐人無預警宣布解散。（圖／翻攝自鹿洐人IG）

雖然依舊愛音樂，但鹿洐人在新的一年還是傳出解散消息，團員們表示經過內部討論，三人決定各自往人生新的方向繼續前進，並說：「這幾年感謝大家跟我們一起經歷一切，一路學習到了很多事情，確實是還滿不容易的，也換到了很多人生中珍貴的體悟跟有重量的回憶。」他們也自我勉勵，希望能對未來抱著新的期待，相信會有更多好玩的事發生。

