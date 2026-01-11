說散就散2／謝震廷搞失蹤日吞19顆藥 方順吉走出低潮入圍金曲獎

謝震廷曾是歌壇新星，現在身心狀況卻令人擔心。（圖／翻攝自謝震廷臉書）

樂團鹿洐人因得到蘇打綠團長阿福的賞識而進入歌壇，可惜卻無預警宣布解散，表示經過內部討論，三人決定各自往人生新的方向繼續前進。其實鹿洐人的主唱謝博安來頭不小，他在14歲時參加《超級偶像7》，展現驚人的歌唱天賦，成為《超偶》最年輕的冠軍，更與柯佳嬿、傅孟柏一同主演電影《你的情歌》，年紀輕輕就立下不少里程碑。

謝震廷13歲時參加《超級星光大道》，小小年紀卻擁有成熟歌唱技巧，最終得到第8名的好成績，之後他以創作歌手的身分繼續朝歌壇發展，並獲得金曲新人獎的肯定，前途備受看好。可惜近年風波不斷，不僅在街頭與前女友爆發口角，過程中還掉出水果刀，被警方協助送醫接受治療，還因拖欠薪資而失聯，更自爆一天需要服用19顆精神藥物才能「正常」地活下去，身心狀況讓外界相當擔憂。

方順吉走出毒品陰霾，入圍了金曲獎。（圖／翻攝自方順吉臉書）

童星出身的方順吉參加歌唱比賽經驗豐富，10歲參加《五燈獎》與當時的冠軍打成平手，11歲在《二十一世紀新人歌唱排行榜》兒童組歌唱比賽闖關成功，隔年推出個人專輯《翹腳髯嘴鬚》，成為台灣年紀最小專輯破一百萬張的歌手。但俗話說「少年得志大不幸」，方順吉後來服食搖頭丸被逮，幾年後又被發現攜帶大麻，重創演藝事業，幸好他沒有放棄歌手夢，持續推出音樂作品，還在2020年入圍金曲台語歌王。

鄭沐晴14歲時參加歌唱比賽，展現過人的音樂天賦。（圖／翻攝自鄭沐晴臉書）

舊名為鄭心慈的鄭沐晴因參加《華人星光大道2》受到矚目，當年才14歲的她唱起歌來相當打動人心，最終獲得第二名的成績。後來鄭沐晴到大陸挑戰《中國好聲音3》，獲得齊秦與楊坤兩位導師轉身，她選擇加入齊秦戰隊，進入前32強。鄭沐晴也成為周興哲的師妹，並推出個人專輯，優美歌聲獲得粉絲的喜愛。

