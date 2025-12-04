說文解字談高市早苗「理解並尊重」 黃暐瀚：與「台灣有事論」無關

日本首相高市早苗。 圖：翻攝自 X《台湾史.jp》

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗3日在參議院答詢時，重申日本政府對1972年《中日聯合聲明》立場，表示「充分理解並尊重」，引發台灣網友質疑是否「改口」？資深媒體人黃暐瀚今天（4日）發文解析，強調高市內閣並未道歉、改口或撤回先前的「台灣有事論」，呼籲台灣人應多理解日本立場。

黃暐瀚指出，這兩天許多網友質疑「高市早苗改口了，日本海鮮是不是白吃了？」但他認為，支持台日友好的台灣人仍會繼續享用日本料理與旅遊。他直指，高市早苗11月7日的「台灣有事論」至今未變，而後續發言僅重申兩點：一是日本無立場認定台灣法律地位，這源於1951年《舊金山和約》，日本放棄對台灣澎湖的主權；二是《中日聯合聲明》從未改變，日本尊重中國主張。

黃暐瀚進一步攤開《中日聯合聲明》的中日文版本，解釋「十分理解し、尊重し」即「理解、尊重」，類似1979年中美建交公報中，美方對「台灣是中國的一部分」僅用「acknowledge」（認知），而非「recognize」（承認），留下模糊空間。他並提及，美國去年提出中國誤用聯合國《2758號決議文》，支持台灣有意義參與國際組織；3日美國總統川普更簽署「台灣保證實施法」，要求定期檢視台美關係。若美國早已承認台灣屬中華人民共和國，何需「台灣關係法」？凸顯中國的「一中原則」與美國的「一中政策」的差異。

黃暐瀚以生動比喻說明，美日對「台灣是中國的一部分」僅表示「認知、理解與尊重」，就像聽到有人說「餓到可以吃下一頭牛」，回應「好啦！我知道你很能吃啦！」並不代表承認對方真能吃下一頭牛。他警告，面對嚴峻國際情勢，台灣不該一廂情願，也不能一無所知。目前要美日放棄中國與中華民國復交不可能，但各國也未完全聽從北京觀點。

黃暐瀚結論，日本政府希望中日緊張降溫，高市早苗僅重申未變的《中日聯合聲明》，與「台灣有事論」無關。台灣人應對日本有更多理解與體諒，不需咄咄逼人。正因台灣善解人意、願助朋友，更彰顯與中國不同。

