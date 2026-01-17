「說服了我自己」美伊關係現轉折？血腥鎮壓死上千人 川普竟突喊「感謝伊朗」、暫緩軍事行動

伊朗示威遭鎮壓引發國際關注，美國總統川普（左圖左）證實，德黑蘭當局已取消原定對示威者的大規模死刑處決。（翻攝自X）

伊朗近日因大規模示威行動遭到血腥鎮壓，引發國際社會批評。外界一度評估，美國可能對伊朗採取軍事行動。然而，美國總統川普最新表示，伊朗當局已取消原定對超過800名示威者的死刑處決計畫，相關軍事行動因此暫時按下暫停鍵。

川普發文肯定伊朗決定 提及取消死刑處決

川普透過自家社群平台「真實社群（Truth Social）」發文指出，他對伊朗高層取消原定執行的死刑處決表示肯定，並公開表達尊重與感謝。根據貼文內容，原本預計執行的處決人數超過800人，相關決定已在前一日撤回。

伊朗示威鎮壓造成多少死傷？ 人權團體怎麼說？

人權組織近期指出，伊朗安全部隊在鎮壓示威行動過程中，已造成數千人死亡，實際傷亡數字仍在持續統計中。相關消息使伊朗人權狀況再度成為國際輿論焦點，也引發多國關注是否需要進一步介入。

川普曾多次表態不排除動武 稱暫緩行動與伊朗作為有關

過去兩週內，川普多次公開表示，不排除對伊朗採取軍事行動，以回應當地示威者遭對待的情形。不過他日前說明，接獲最新通報後，認為當地的殺戮行動已經停止，因此暫時不介入軍事行動。

美國是否受到中東國家勸阻？ 川普怎麼回應

針對外界傳出沙烏地阿拉伯、卡達與阿曼等波灣國家介入斡旋、勸阻美方動武的說法，川普公開予以否認。他強調，並非任何國家或官員改變他的立場，而是伊朗方面的具體行動，促使他重新評估情勢。

「沒有人說服我」 川普強調決定出自自身判斷

「沒有人說服我，是我自己說服了自己。」川普在離開白宮、前往佛州度週末前接受媒體訪問時表示，相關決定完全來自他的個人判斷。他指出，伊朗未執行處決、撤銷絞刑計畫，是影響他態度轉變的重要因素，也讓局勢出現變化。

更多鏡週刊報導

「這次子彈不會偏！」伊朗官媒播川普先前遇刺畫面 威脅字幕嗆聲...引暗殺疑雲

快訊／美伊衝突一觸即發？川普恐「24小時內對伊朗動武」 美軍撤離中東基地人員

快訊／抗議遍地、關稅壓境...川普下最後通牒 「發布安全警報」美國公民被令立即撤離