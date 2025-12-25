說溜嘴「陳偉霆小孩名」男星秒尷尬道歉 本尊反應被讚爆：性格很好
娛樂中心／蔡佩伶報導
中國男星陳偉霆向來對於感情保持低調態度，豈料日前突宣布兒子已出生，孩子的媽則是秘戀4年的女模何穗，讓粉絲頗為驚喜，而陳偉霆對於小孩隱私相當保護，至今尚未公開小孩名字，不過近日卻在節目中被男星王安宇意外爆料，陳偉霆當下的反應則掀起大家討論。
男星王安宇在綜藝節目《現在就出發3》見到陳偉霆準備幫兒子購買禮物後，閒聊時突脫口「給Wilson（類似發音）買一個」，後續，王安宇才意識到陳偉霆其實從沒有曝光小孩名字，還為了此事跟對方道歉，但陳偉霆並未生氣，反而表示「那你幫我公布也挺好的」展現超高情商。
雖然節目組為了陳偉霆的隱私，並沒有在字幕中打上小孩正確姓名，不過已經掀起大眾的討論，不少網友也認為陳偉霆性格很好，事實上，陳偉霆曾透露小孩的出生並非「突然到來」，而是按照人生規劃去進行，同時他也不希望因為公眾人物身分，就讓小孩一直藏著，因此選在兒子滿月的日子公開成為人父的消息。
